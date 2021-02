Calcio a 5 Serie A: stasera Sandro Abate Avellino-Feldi Eboli

Al Pala Del Mauro va in scena stasera (ore 20.00) il derby Sandro Abate Avellino-Feldi Eboli recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5. Le due squadre si presentano all’appuntamento con umori piuttosto differenti a seguito, soprattutto, dei contrastanti sessanta secondi finali dei rispettivi impegni sostenuti nel turno precedente.

Come arriva al derby la Sandro Abate Avellino

La compagine irpina ha allungato a tre la striscia di successi consecutivi andando ad imporsi in trasferta per 2-1 sul fanalino di coda CDM Futsal Genova grazie ad una bella realizzazione di Carlos Augusto Kakà a 46’’ dal termine. La quarta affermazione esterna (seconda consecutiva dopo quella ottenuta il 6 febbraio scorso a spese del Real San Giuseppe) ha consentito alla formazione diretta da Marcelo Batista di salire con un match da recuperare a 33 punti e insediarsi conseguentemente al quarto posto scavalcando di due lunghezze il Syn-Bios Petrarca battuto in casa per 2-1 dall’Italservice Pesaro.

Come arriva al derby la Feldi Eboli

All’epilogo decisamente positivo per la Sandro Abate Avellino si contrappone quello da brividi della Feldi Eboli. La compagine salernitana, nell’emozionante e imprevedibile match interno contro la Came Dosson, si è, infatti, vista raggiungere a 50’’ dalla fine sul 5-5 dalla terza forza del torneo andata poi addirittura vicinissima al colpaccio con il palo centrato a nove secondi dalla sirena finale da Murilo con una conclusione a porta vuota dalla propria metà campo. Per i rossoblu, ottavi a quota 24 con due gare da recuperare, si è trattato del terzo pareggio casalingo.

Avellino in casa vs Eboli in trasferta

La Sandro Abate Avellino, nei nove impegni sin qui sostenuti al Pala del Mauro, ha conquistato 20 punti frutto di sei vittorie e due pareggi. L’unica battuta d’arresto casalinga del complesso irpino è legata al match del 9 ottobre scorso perso per 6-2 contro l’attuale capolista del campionato l’Acqua&Sapone Unigross.

La Feldi Eboli detiene, curiosamente, un bilancio esterno uguale a quello interno: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Nelle ultime quattro gare disputate lontano dal PalaSele la formazione di Alberto Riquer ha però evitato la sconfitta soltanto in occasione del 3-3 conseguito contro il fanalino di coda CDM Futsal Genova. L’ultimo successo in trasferta della squadra ebolitana è datato 8 dicembre: 5-4 contro il Signor Prestito CMB Matera.

Il match d’andata

La gara d’andata, disputata a Eboli il 30 ottobre scorso, si chiuse sul 4-4. Il confronto, dopo un pirotecnico 3-3 nella prima frazione, vide i padroni di casa tornare avanti nel punteggio, a poco più di due minuti dal termine, con Davide Moura e subire, a 24 secondi dalla sirena, il definitivo pareggio di Carlos Augusto Kakà, mattatore dell’incontro con tre reti.

Le ultime di formazione

Marcelo Batista ritrova capitan Massimo Abate e Douglas Nicolodi al rientro dalla squalifica. Sul fronte opposto Alberto Riquer potrà regolarmente disporre di Carlos Henrique Dal Cin e Dani Chino ma dovrà fronteggiare l’assenza di Thiago Bissoni appiedato per un turno dal Giudice Sportivo a seguito dell’espulsione, per somma di ammonizioni, rimediata a 52’’ dalla fine della gara contro la Came Dosson.

Arbitri

Sandro Abate Avellino-Feldi Eboli sarà diretta dai signori Lorenzo Di Guilmi di Vasto e Saverio Carone di Bari. Il cronometrista sarà Andrea Battista di Campobasso.