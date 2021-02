Anche se siamo ancora lontani dalla fine dello Spring Split del Campionato Europeo di League of Legends, si sta già iniziando a pensare ai premi di fine stagione. Quest’anno si è deciso di introdurre diversi tipi di riconoscimenti che verranno assegnati alla fine dello split primaverile.

League of Legends, i premi di fine stagione

Alla fine dello Spring Split verranno assegnati dei premi particolari a player o teams che si sono particolarmente distinti durante la stagione. Quest’anno l’organizzazione delle LEC ha deciso di suddividere i premi in due categorie:

Expert Awards , dove, oltre ai Most Valuable Player e Rookie of the Season , si andrà ad aggiungere anche il premio come Coaching Team of the Season . Questi saranno scelti da un gruppo di esperti.

, dove, oltre ai e , si andrà ad aggiungere anche il premio come . Questi saranno scelti da un gruppo di esperti. Community Awards, qui avremo solo la categoria Community All- Pro Team, in cui si potrà votare per ogni ruolo singolarmente.

Il premio della Community è stato pensato ed aggiunto proprio per rendere più partecipi i fan del campionato. Questi saranno molto più presenti e sarà semplice capire quale giocatore preferiscono nei diversi ruoli. Mancano poche settimane alla consegna dei premi, il voto della Community, per ora, è solo un test. Verrà provato nelle prossime settimane e, gli ideatori, suggeriscono di inviare feedback per capire se l’idea piace e cosa andrebbe migliorato. Prima della fine della stagione, sul sito di League of Legends eSports, sarà messa a disposizione una piattaforma dove poter esprimere il proprio voto.