Prada Cup: Luna Rossa si porta sul 5 a 1

Dopo lo stop causato dal lockdown in Nuova Zelanda e le successive polemiche per una ripresa troppo affrettata (almeno per la stampa inglese – ndr), sono riprese le regate per la finale della Prada Cup. Luna Rossa si avvicina alla vittoria della competizioni dopo il pareggio con Ineos, risultato che porta il team italiano avanti per 5 a 1 nella serie finale.

Oramai alla squadra di Patrizio Bertelli mancano solo 2 successi di regata per vincere la Prada Cup e conquistare la finalissima dell’America’s Cup. Il sogno è sempre più vicino.

Prada Cup, Luna Rossa vince la prima regata della notte

Dopo le citate polemiche dei giorni scorsi tutte contro gli italiani, le imbarcazioni sono tornate in acqua con il team azzurro avanti per 4 a 0. La paura di un calo di concentrazione è da non sottovalutare ma gli italiani modo riescono a contenerla e partono alla grande. Buon inizio anche per Ineos e il testa a testa c’è fino al primo incrocio quando i giudici infliggono una penalità al team inglese. Il motivo è che secondo gli arbitri di gara, la barca britannica troppo vicino a Luna Rossa prenda un vantaggio nel primo incrocio. Pena inflitta a Sir Ben che da regolamento lascia agli italiani 50 metri di vantaggio. A questo punto sulle onde del mare neozelandese, Luna Rossa vola verso il quinto successo consecutivo.

Ineos trova la prima vittoria dopo 5 regate

Il tanto temuto calo di concentrazione arriva alla sesta regata. Ineos parte forte e allunga controllando successivamente il vantaggio su Luna Rossa. Il team italiano prova una reazione ma non riesce ad accorciare le distanze, avvicinandosi fino a 135 metri. La squadra inglese gestisce con una certa facilità il vantaggio, avendo la sicurezza di chi oramai non ha più nulla da perdere. Per Patrizio Bertelli e compagni arriva la prima sconfitta.

Domani si torna in acqua per le due regate decisive che potrebbe già portare Luna Rossa alla vittoria della Prada Cup.