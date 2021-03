Coppa America: Luna Rossa può battere New Zealand?

Il 10 marzo dovrebbe iniziare la finale della Coppa America tra Luna Rossa e i campioni in carica Emirates Team New Zealand. La parola dovrebbe è d’obbligo visto l’aumentare dei positivi al Covid-19 in Nuova Zelanda. Ad ogni modo gli attuali campioni in carica sono i favoriti ma dopo le ultime brillanti prestazioni del team italiano, è davvero difficile fare un pronostico. Secondo il grande sconfitto, Ben Ainslie, timoniere di Ineos Team UK battuto per 7-1 da Luna Rossa nella Finale di Prada Cup, i kiwi potrebbero essere avvantaggiati e più veloci sopra i 10/11 nodi.

Il video del confronto in allenamento tra le contendenti della Coppa America

Nelle ultime ore sta spopolando su Youtube il video pubblicato da Justin Mitchell che mostra un confronto a distanza tra New Zealand e Luna Rossa. Oggi durante una sessione di allenamento le due barche hanno navigato verso la stessa direzione a una distanza ravvicinata. Non è semplice stabilire la più veloce fra le due imbarcazioni anche perché ad un certo punto Luna Rossa stramba e cambia direzione. Ciò che certamente balza all’occhio nudo è che il passo sembra molto simile e quindi la finale di Coppa America è tutt’altro che scontata. È possibile vedere la sfida a distanza dal minuto 9’34” della clip.