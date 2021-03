Pallamano, EHF European League: definiti i quarti di finale

L’esito degli ottavi di finale dell’EHF European League dà lustro alla Handball-Bundesliga: tre squadre tedesche hanno infatti brillantemente superato il primo turno ad eliminazione diretta della competizione continentale di pallamano per club, seconda per prestigio solo all’EHF Champions League. Le gare d’andata dei quarti di finale, in programma martedì 13 aprile, vedranno, Füchse Berlin, Sportclub Magdeburg e Rhein-Neckar Löwen rispettivamente impegnate in trasferta contro i francesi del Montpellier Handball, gli svedesi dell’IFK Kristianstad ed i russi del Chekhovskiye Medvedi. A completare il quadro sarà il match tra i danesi del GOG Håndbold ed i polacchi dell’Orlen Wisla Plock. Gli incontri di ritorno, a campi invertiti, andranno in scena martedì 20 aprile.

Negli ottavi di finale due sfide sono risultate particolarmente incerte. I polacchi dell’Orlen Wisla Plock, dopo aver vinto a Lisbona 29-25, hanno rischiato di compromettere tutto cedendo in casa per 28-25 ad uno Sporting che, a poco più di un minuto dalla fine, ha avuto a disposizione anche la palla del possibile +5. Tutt’altro che agevole si è rivelato anche il compito del Rhein-Neckar Löwen. La compagine tedesca, vittoriosa a Našice per 27-25, si è ritrovata all’SNP Dome di Heidelberg a dover inseguire al 43’ l’RK Nexe passato a condurre per 19-18. A rimettere le cose a posto per il club di Mannheim ci ha pensato Andy Schmid realizzando sei reti in rapida successione.

EHF EUROPEAN LEAGUE

I risultati degli ottavi di finale

GOG Håndbold (Dnk) – HC CSKA Mosca (Rus) 33-31 and.; 35-30 rit.; 68-61 totale

Sporting CP (Prt) – Orlen Wisla Plock (Pol) 25-29 and.; 28-25 rit.; 53-54 totale

Montpellier HB (Fra) – Kadetten Schaffhausen (Che) 27-27 and.; 32-25 rit.; 59-52 totale

Aon Fivers (Aut) – Füchse Berlin (Deu) 27-35 and.; 0-10 rit.; 27-45 totale

IFK Kristianstad (Swe) – CB Ademar Leon (Esp) 34-27 and.: 34-31 rit.; 68-58 totale

RK Eurofarm Pelister (Mkd) – SC Magdeburg (Deu) 24-32 and.; 24-35 rit.; 48-67 totale

Chekhovskiye Medvedi (Rus) – USAM Nimes Gard (Fra) 30-25 and.; 24-24 rit.; 54-49 totale

RK Nexe Našice (Hrv) – Rhein-Neckar Löwen (Deu) 25-27 and.; 27-27 rit.; 52-54 totale

Programma quarti di finale (andata 13 aprile; ritorno 20 aprile)

GOG Håndbold (Dnk) – Orlen Wisla Plock (Pol)

Montpellier HB (Fra) – Füchse Berlin (Deu)

IFK Kristianstad (Swe) – SC Magdeburg (Deu)

Chekhovskiye Medvedi (Rus) – Rhein-Neckar Löwen (Deu)