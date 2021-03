Pallamano femminile, Serie A: Jomi Salerno-AC Life Style Erice presentazione

Al “Pala Palumbo” va in scena martedì (ore 16.30) l’atteso recupero della diciannovesima giornata della Serie A di pallamano femminile tra la Jomi Salerno, prima con 35 punti all’attivo, e l’AC Life Style Handball Erice terza in compagnia della Mechanic System Oderzo a quota 30.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

Nel ventiquattresimo turno la Jomi Salerno si è aggiudicata sul proprio parquet lo scontro al vertice con l’SSV Brixen per 24-23. La vittoria di misura riportata contro un’avversaria priva nella circostanza di Ghilardi e Hilber ha consentito alle biancoblu di consolidare il primato in classifica: la formazione diretta da Laura Avram vanta ora tre lunghezze di vantaggio sulla rivale altoatesina e cinque sulla Mechanic System Oderzo raggiunta al terzo posto dall’AC Life Style Erice protagonista di una convincente affermazione casalinga su Cassano Magnago per 28-17.

Jomi Salerno in casa vs AC Life Style Erice in trasferta

Nei nove impegni interni sin qui disputati la Jomi Salerno ha conseguito sette successi, un pari (il 6 marzo contro l’Alì-Best Espresso Mestrino per 23-23) e un ko (il 17 ottobre contro la Mechanic System Oderzo per 25-20). L’AC Life Style Erice ha un rendimento esterno inferiore soltanto a quello delle campane avendo fatto registrare nei dieci impegni sinora sostenuti otto vittorie, un pareggio (il 31 ottobre a Mestrino per 28-28) e una sconfitta (il 7 novembre a Bressanone per 34-27). Nell’ultima esibizione in trasferta (il 26 gennaio a Cassano Magnago) la squadra guidata da Fernando Gutierrez ha allungato a cinque la striscia di successi consecutivi ottenuti lontano dal “Pino Cardella” imponendosi per 22-21.

Attacchi/difese

La Jomi Salerno vanta il miglior attacco (31,27 reti realizzate a partita) e la difesa meno battuta (20,42 gol subiti a gara). L’AC Life Style Erice detiene il terzo attacco più prolifico (27,50 reti segnate a partita) ma soltanto la sesta miglior difesa (22,5 gol incassati a gara).

Il match d’andata

Il confronto d’andata, disputato il 5 dicembre scorso al “Pino Cardella”, vide la Jomi Salerno imporsi 30-22 (15-11 all’intervallo). Per l’AC Life Style Erice andarono a segno Ponce De Leon 8 volte, Kmic 4, Coppola e Natale 3, Benincasa, Marino, Priolo, Tisato una. Le reti ospiti furono così distribuite: Gomez Hernandez 11, Dalla Costa 8, Romeo 4, Stettler 3, Kovacheva, Lauretti Matos, Manojlovic e Napoletano una.

Arbitri

La direzione di Jomi Salerno-AC Life Style Erice, gara valida come recupero della sesta giornata del girone di ritorno della Serie A di pallamano femminile, sarà affidata a Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.