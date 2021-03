Pallamano, Serie A: Ego Handball Siena-HC Banca Popolare Fondi presentazione

Nel sesto turno del girone di ritorno della Serie A di pallamano l’Ego Handball Siena, terza in compagnia del Bolzano con 22 punti all’attivo, riceve mercoledì 24 marzo (ore 18.00) al “Gabbo Cipriani” di Borgo San Lorenzo la visita dell’HC Banca Popolare Fondi penultima a quota 10.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

L’Ego Siena cedendo nel turno precedente a Merano per 35-31 ha probabilmente dato addio al sogno tricolore. Il terzo ko di fila ha fatto scivolare la compagine toscana (seppur con una gara da recuperare) ad undici lunghezze dalla capolista Accademia Pallamano Conversano. Davvvero difficile, alla luce anche del cammino imperioso della squadra pugliese, ipotizzare nelle ultime dieci giornate un rientro nella corsa per il titolo dei bianconeri che oltretutto la settimana scorsa hanno salutato la partenza del centrale Pablo Marrochi accasatosi con i francesi dell’Istres Provence.

L’HC Banca Popolare Fondi, a dispetto della posizione occupata in graduatoria, vive un ottimo momento. La formazione pontina diretta da Giacinto De Santis, dando seguito alla preziosa affermazione interna ottenuta prima della pausa a spese della Teamnetwork Albatro Siracusa, è riuscita al nono tentativo a cogliere i primi punti in trasferta andando ad imporsi a Trieste per 25-24 grazie ad una rete realizzata da Vulic a pochi secondi dalla sirena.

Ego Siena in casa vs Banca Popolare Fondi in trasferta

Nelle otto gare disputate in casa l’Ego Siena ha conseguito cinque vittorie, un pareggio e due ko. Nell’ultimo incontro, andato in scena al Pala Estra, il 30 gennaio scorso la compagine di Branko Dumnic ha ceduto all’Acqua&Sapone Junior Fasano per 30-25. Secondo impegno esterno consecutivo per l’HC Banca Popolare Fondi reduce dal successo del “Pala Chiarbola” che ha posto fine ad una striscia iniziale di otto sconfitte lontano dal proprio impianto.

Attacchi/difese

L’Ego Siena vanta il terzo attacco più prolifico del torneo (28,29 reti realizzate a partita) ma può contare soltanto sulla dodicesima miglior difesa (27,65 gol subiti a gara). L’HC Banca Popolare Fondi detiene l’ultimo attacco del campionato (23,32 reti segnate a partita) e l’undicesima difesa meno battuta (27,19 gol incassati a gara).

Il match d’andata

L’incontro d’andata, disputato a Fondi il 7 ottobre scorso, vide l’Ego Siena imporsi per 33-29 (15-14 all’intervallo). Le reti dei padroni di casa furono così distribuite: Arena 9, Di Benedetto 7, Vulic 6, Ponticella 3, Zanghirati 2, Cascone e D’Ettore una a testa. Per gli ospiti andarono a segno Nikocevic 9, Marrochi 8, Gaeta 5, Bronzo 4, Bargelli e Kasa 3, Pasini una.

Arbitri

L’arbitraggio di Ego Siena-HC Banca Popolare Fondi, gara valida per il ventunesimo turno della Serie A di pallamano, sarà affidato ad Alex Passeri e Simone Rinaldi.