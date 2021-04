68° Rally di Sanremo: dove vederlo in TV e in streaming

Si accendono i motori, Rally di Sanremo al via. Riparte il CIR e lo fa con la 68°edizione dal rally di Sanremo. Un appuntamento prestigioso che vede quest’anno quota 350 iscritti. Siamo ancora in piena pandemia, non ci si potrà recare a bordo delle Ps a tifare per i nostri beniamini. Potremo però seguire la gara in TV o in streaming.

Questi i canali dove poter vedere il Rally Sanremo 2021

ACi Sport TV (canale 228- Piattaforma SKY) Saranno infatti oltre 16 le ore in diretta dedicate dal nuovo canale tematico della Federazione nei due giorni di gara. In particolare domenica 11 vedrà il collegamento iniziare alle ore 8.30 del mattino per terminare dopo l’arrivo del rally, per un totale di 10 ore di live.

Aci sport trasmetterà anche i live streaming e on demand sul sito wwwacisport.it, insieme alle dirette Facebook sulla pagina ACI SPORT TV. Primo canale motori seguirà in diretta il 68° Rally di Sanremo,36° Rally storico,il 22° Rally delle Palme e la 35° Coppa dei Fiori. Da venerdì 9 a domenica 11 aprile diretta non-stop per vivere con Primocanale Motori lo spettacolo e le emozioni lungo le strade che hanno fatto la storia del realismo mondiale.

Rally di Sanremo: il programma completo delle dirette ACI Sport TV

SABATO 10 APRILE

Ore 13.20 | GAMING RALLY CONTEST SPARCO – Parco Assistenza

Ore 14.00 | SS14 SANREMO RALLY STORICO

Ore 15.01 | CRZ PS 1 VIGNAI

Ore 16.50 | POWER STAGE CIR

DOMENICA 11 APRILE

Ore 8.00 | STUDIO ACI SPORT

Ore 8.31 | SS3 SAN BARTOLOMEO

Ore 9.24 | SS4 VIGNAI

Ore 12.00 | STUDIO ACI SPORT

Ore 12.52 | SS5 SAN BARTOLOMEO

Ore 13.46 | SS7 VIGNAI

Ore 15.40 | STUDIO ACI SPORT

Ore18.20 | INTERVISTE FINALI