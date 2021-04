Alps Hockey League: l’Olimpia Lubiana si conferma campione

L’Olimpia Lubiana conquista la quinta edizione dell’Alps Hockey League prevalendo sulla Migross Supermercati Asiago Hockey per 3-0 nella serie di finale. La compagine slovena, dopo aver vinto le prime due gare all’overtime per 3-2, si aggiudica anche la terza partita disputata in casa alla Hala Tivoli con il punteggio di 4-1. Alle reti di Vallerand (11’), Pance (33’ e 57’) e Pesut (45’) i campioni d’Italia oppongono soltanto una realizzazione di Mantenuto (51’) per il provvisorio 1-3.

Per l’Olimpia Lubiana si tratta del secondo trionfo nella competizione che nella passata stagione non era stata portata a compimento a causa della pandemia. A fare le spese dei Draghi anche nell’atto conclusivo del 2019 era stata una squadra italiana: l’Hockey Club Val Pusteria si dovette, infatti, arrendere ai biancoverdi in gara 7 dopo aver condotto nella serie per 3-1. Poco tempo per festeggiare per l’Olimpija Lubiana attesa già venerdì dalla prima sfida per il titolo nazionale dai rivali del SIJ Acroni Jesenice sconfitti nella serie di semifinale dell’Alps Hockey League proprio dalla Migross Supermercati Asiago Hockey. Non riesce alla squadra vicentina, protagonista di una stagione di alto profilo anche in Europa, di bissare il successo ottenuto nel 2018. Per gli Stellati si tratta del secondo ko in finale nel torneo dopo quello subito nell’edizione inaugurale.

Alps Hockey League 2020-21, playoff

QUARTI DI FINALE

HK SZ Olimpija Ljubljana (Svn) – Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 3-0 nella serie

HC Pustertal Wölfe-Val Pusteria (Ita) – EHC Lustenau (Aut) 0-2 nella serie

HDD SIJ Acroni Jesenice (Svn) – HC Gherdëina valgardena.it (Ita) 3-0 nella serie

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) – SG Cortina Hafro (Ita) 3-0 nella serie

SEMIFINALI

HK SZ Olimpija Ljubljana (Svn) – EHC Lustenau (Aut) 3-2 nella serie

HDD SIJ Aironi Jesenice (Svn) – Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 2-3 nella serie

FINALE

HK SZ Olimpija Ljubljana (Svn) – Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 3-0 nella serie

(3-2 d.ot. gara 1; 3-2 d.ot. gara 2; 4-1 gara 3)

Alps Hockey League, albo d’oro

2016-17 Ritten Sport

2017-18 Asiago Hockey 1935

2018-19 HK SZ Olimpija Ljubliana

2019-20 Titolo non assegnato

2020-21 HK SZ Olimpija Ljubliana