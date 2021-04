Dove vedere Wrestlemania 37: orario, streaming e match

Dove vedere Wrestlemania 37, il grande evento della WWE. Sono tanti i match nelle due serate fissate da Vince McMahon.

Siamo veramente agli sgoccioli per l’inizio dell’evento più importante della WWE: Wrestlemania 37. The Showcase of the Immortals si terrà il 10 e l’11 Aprile nella fantastica cornice di Raymond James Stadium di Tampa. Vince McMahon, capo della federazione più importante di questa disciplina, ha curato tutto nei minimi dettagli, evitando che ci fossero fughe di notizie come nelle precedenti edizioni. Per la prima volta, da inizio Pandemia, tornerà ad esserci anche il pubblico dal vivo, rendendo l’evento ancora più importante. Tutto è pronto, bisogna solamente andare in scena!

Dove vedere Wrestlemania 37, orario e streaming

La night one di WrestleMania 37 si terrà nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile alle ore 02.00. L’appuntamento per la seconda serata è previsto nella notte tra domenica 11 aprile e lunedì 12 allo stesso orario. Il WWE Network, la piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva l’evento. Per poter vedere il pay-per-view in Italia, con commento in lingua originale, si dovrà essere abbonati al WWE Network. Il costo per abbonarsi al servizio in streaming della WWE è di $9,99, circa circa €8,23.

Il collegamento con il Kick-off dello show è previsto, per entrambe le serate, alle ore 01.00 italiane e sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della WWE.

Tutti i match dell’evento dell’anno

Ecco gli incontri annunciati per la prima Card del Granddaddy of Them All:

WWE Championship – Bobby Lashley (c) (con MVP) vs Drew McIntyre

WWE SmackDown Women’s Championship: Sasha Banks (c) vs Bianca Belair

Tag Team Match: The Miz & John Morrison vs Bad Bunny & Damian Priest

WWE RAW Tag Team Championship – The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs AJ Styles & Omos

Steel Cage Match – Braun Strowman vs Shane McMahon

Cesaro vs Seth Rollins

Tag Team Turmoil per decretare le sfidanti di Nia Jax e Shayna Baszler: Lana & Naomi vs Natalya & Tamina vs Dana Brooke & Mandy Rose vs Ruby Riott & Liv Morgan

Ecco, invece, i match annunciati per la seconda parte dello show che andrà in onda l’11 aprile.

WWE Universal Championship – Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs Edge vs Daniel Bryan

WWE RAW Women’s Championship – Asuka (c) vs Rhea Ripley

“The Fiend” Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs Randy Orton

Sami Zayn vs Kevin Owens

Nigerian Drum Match per il WWE Intercontinental Championship – Big E (c) vs Apollo Crews

WWE United States Championship – Riddle (c) vs Sheamus

WWE Women’s Tag Team Championship: Shayna Baszler & Nia Jax (c) vs ???