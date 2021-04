Futsal Coppa Italia: definite le semifinali

E’ la Todis Lido di Ostia la sorpresa della Final Eight di Coppa Italia di futsal in corso di svolgimento all’RDS Stadium di Rimini: la formazione diretta da Gianfranco Angelini, dopo aver superato nel turno preliminare il Real San Giuseppe, si guadagna l’accesso alle semifinali prevalendo sul Signor Prestito CMB Matera per 7-6 dopo i tiri di rigore. La compagine lucana trafitta nella prima frazione per due volte da Raul Rocha (8’ e 19’ dai sei metri) riesce, in virtù delle reti messe a segno da Pereira Well (27’) e Paolo Cesaroni (34’), a risalire la corrente e portare la sfida ai tiri di rigore dove finisce però per avere la peggio. A contendere alla Todis Lido di Ostia un posto in finale sarà l’Italservice Pesaro vittoriosa alla distanza per 5-2 su un combattivo Colormax Pescara. Alle realizzazioni di Leandro Cozzolino (25’ dai sei metri e 38’), Michele Miarelli (36’ e 37’) e Borruto (28’) la squadra abruzzese contrappone soltanto i centri di Coco Schmitt e Mariano Quintairos nel corso del penultimo minuto.

L’altra semifinale vedrà la Feldi Eboli opposta all’Acqua&Sapone Unigross. Le Volpi salernitane si aggiudicano per 2-0 il derby campano con la Sandro Abate Avellino andando a segno nella ripresa con Rudinei Tres (26’) e Alessandro Patias (38’). L’Acqua&Sapone Unigross si conquista la qualificazione prevalendo invece sulla Came Dosson per 2-1. Decisiva, dopo che la compagine veneta aveva risposto con Giacomo Azzoni (32’) all’iniziale vantaggio abruzzese siglato in chiusura di prima frazione (19’) da Coco Wellington, si rivela una rete a cento secondi dal termine di Lukaian Baptista.

Futsal Final Eight Coppa Italia

Quarti di finale

Italservice Pesaro – Colormax Pescara 5-2

Todis Lido di Ostia – Signor Prestito CMB Matera 7-6 d.t.r. (2-2 t.r.)

Feldi Eboli – Sandro Abate Avellino 2-0

Acqua&Sapone Unigross – Came Dosson 2-1

Semifinali, sabato 24 aprile

Italservice Pesaro – Todis Lido di Ostia (ore 16)

Feldi Eboli – Acqua&Sapone Unigross (ore 20.45)

Finale, domenica 25 aprile (ore 18)