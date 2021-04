Futsal Serie A: stasera Feldi Eboli-Meta Catania Bricocity

Al “Pala Sele” va in scena stasera (ore 19) il recupero della sedicesima giornata della Serie A di Futsal tra la Feldi Eboli e la Meta Catania Bricocity. Le due contendenti, già certe di prendere parte alla post season, si presentano all’appuntamento appaiate al settimo posto con 33 punti all’attivo (ottenuti in 23 gare dalla compagine campana, in 24 da quella siciliana). L’obiettivo per entrambe le squadre è quello di migliorare la propria posizione nella griglia dei playoff.

Come arrivano al confronto diretto

La Feldi Eboli non gioca in assoluto dal 26 marzo quando sul proprio parquet s’impose con un perentorio 5-0 sul Saviatesta Mantova nel turno preliminare della coppa nazionale. L’ultimo impegno sostenuto dalla formazione diretta dallo spagnolo Alberto Riquer in Serie A risale invece al 20 marzo quando le “Volpi” si videro chiudere a tre la striscia di successi consecutivi soccombendo al “Pala Di Fiore” contro il Todis Lido di Ostia per 2-1.

La Meta Catania Bricocity, dopo la vittoria interna riportata il 19 febbraio contro Padova (6-2), ha incamerato un solo punto nelle successive sei gare disputate nella massima serie ed ha visto nel frattempo spegnersi anche il sogno Final Eight di Coppa Italia a seguito del ko casalingo patito nel turno preliminare contro il Signor Prestito CMB Matera per 4-3. Nell’ultima giornata, andata in scena il 3 aprile, i rossazzurri, hanno rimediato una sconfitta esterna per 5-2 contro la Cybertel Aniene.

Feldi Eboli in casa vs Meta Catania Bricocity in trasferta

Nelle undici gare interne sin qui disputate la Feldi Eboli ha fatto registrare cinque vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. La squadra campana ha sensibilmente migliorato il proprio bilancio casalingo negli ultimi quattro impegni ottenendo 10 punti. Nell’esibizione più recente sostenuta al “Pala Sele” (12 marzo) i rossoblu hanno prevalso sul Real San Giuseppe per 4-3.

La Meta Catania Bricocity è la squadra che lontano da casa ha raccolto meno punti in assoluto: 5 in dodici gare. La formazione guidata da Salvatore Samperi ha vinto in trasferta un solo incontro (il 17 novembre contro la Futsal Genova per 5-4) e nelle cinque partite disputate dopo l’1-1 conseguito contro la Colormax Pescara il 13 febbraio ha sempre perso.

Attacchi/difese

La Feldi Eboli detiene il nono attacco del torneo (3 reti realizzate a partita) e la quarta miglior difesa (3,22 gol subiti a gara). La Meta Catania Bricocity vanta il sesto attacco più prolifico (3,42 reti segnate a partita) e la seconda miglior difesa in coabitazione con l’Acqua & Sapone Unigross (3,17 gol incassati a gara).

Il match d’andata

Nella gara d’andata, disputata al “Pala Volcan” di Acireale lo scorso 23 ottobre, la Feldi Eboli s’impose per 2-1. Gli ospiti passati a condurre al 5’ con Caruso si vedono raggiungere cento secondi più tardi dai padroni di casa a segno con Venancio ma al 30’ tornano definitivamente avanti nel punteggio in virtù di una rete realizzata in contropiede da Tres.

Arbitri

Feldi Eboli-Meta Catania Bricocity, recupero della terza giornata di ritorno della Serie A di Futsal in programma stasera, sarà diretta da Paolo De Lorenzo di Brindisi e da Walter Suelotto di Bassano del Grappa. Il cronometrista sarà Ugo Ciccarelli di Napoli.