Futsal Champions League: Inter Movistar e Sporting Lisbona completano il quadro delle semifinaliste

I quarti di finale della Final Eight della Futsal Champions League, in corso di svolgimento alla Krešimir Ćosić Arena di Zadar in Croazia, si rivelano privi di soddisfazione per i russi del Gazprom-Ugra Yugorsk e del KPRF Mosca: saranno infatti i madridisti dell’Inter Movistar Fútbol Sala ed i portoghesi dello Sporting Lisbona a contendersi sabato pomeriggio (ore 15) un posto nell’atto conclusivo della competizione. Il quadro delle semifinali si completerà in serata (ore 20) con il confronto tra i kazaki del Kairat Almaty ed i catalani del Barcellona.

Nel terzo quarto di finale l’Inter Movistar Fútbol Sala, la compagine più titolata d’Europa con cinque trofei, torna dopo due anni in semifinale prevalendo cinicamente per 3-0 sul Gazprom-Ugra Yugorsk. Una parziale rivincita quella ottenuta dalla formazione di Alcalá de Henares contro la squadra che nel 2016 conseguì a Guadalajara un sorprendente trionfo nella prestigiosa rassegna continentale per club di futsal. Decisive, in una gara decisamente più equilibrata di quanto non potrebbe far pensare il punteggio finale, si rivelano le realizzazioni di Cecilio (16’ e 38’) e Lucas Trípodi (34’) ma anche diversi grandi interventi effettuati tra i pali da Jesús Herrero.

Nell’ultimo quarto di finale lo Sporting Lisbona s’impone sul KPRF Mosca per 3-2 al termine di una sfida particolarmente intensa. I campioni russi, privi di capitan Romulo, ribaltano con i centri di Nyazov (9’) e Asadov (15’) l’iniziale svantaggio determinato da una rete di Cavinato (2’) su assist di Merlim. Lo Sporting Lisbona, senza l’infortunato Cardinal, ritrova la parità ventuno secondi più tardi andando nuovamente a segno con Cavinato. A consentire ai lusitani di tornare definitivamente a condurre nel punteggio ancor prima dell’intervallo è al 16’ una rete di Vinicius Rocha abile con un movimento effettuato nei pressi della linea di porta a farsi trovare libero in occasione di una punizione battuta da Merlim.

Futsal Champions League, Final Eight

QUARTI DI FINALE

Kairat Almaty (Kaz) – Benfica (Prt) 6-2 d.t.s. (2-2 t.r.)

Barcellona (Esp) – Dobovec (Svn) 2-0

Inter Movistar Fútbol Sala (Esp) – Gazprom-Ugra Yugorsk (Rus) 3-0

Sporting Lisbona (Prt) – KPRF Mosca (Rus) 3-2

SEMIFINALI

Inter Movistar Fútbol Sala (Esp) – Sporting Lisbona (Prt)

Kairat Almaty (Kaz) – Barcellona (Esp)