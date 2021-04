Hockey su pista, Serie A1: il quadro dei playoff e dei playout

La GDS Impianti Forte dei Marmi si aggiudica la volata per la prima posizione nella stagione regolare della Serie A1 di Hockey su pista. La compagine versiliese, vittoriosa in trasferta contro la Bidielle Correggio per 4-3 grazie ad un tiro diretto di Marti Casas (41’), chiude il campionato con tre lunghezze di vantaggio sull’Amatori Wasken Lodi uscita sconfitta per 5-3 dall’impegno esterno sostenuto contro l’Ubroker Bassano trascinato da un poker di reti di Pablo Cancela. La formazione di Pierluigi Bresciani, nonostante il ko subito in terra veneta contro una squadra decisa ad assicurarsi l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai quarti di finale, riesce a conservare la seconda posizione. Il GSH Trissino che avrebbe avuto la concreta possibilità di terminare la regular season soltanto alle spalle della GDS Impianti Forte dei Marmi perde all’ultima giornata l’imbattibilità nel girone di ritorno soccombendo piuttosto nettamente in casa per 7-3 contro un Galileo Follonica tutt’altro che demotivato dalla consapevolezza di non poter più aspirare al quarto posto dopo il successo interno per 3-2 ottenuto ventiquattro ore prima dal Crédit Agricole Sarzana sul TeamServiceCar Monza.

Il Why Sport Valdagno, già certo di terminare il torneo in settima posizione a seguito dell’affermazione conseguita dall’Ubroker Bassano, torna dopo 109 giorni d’attesa ad imporsi in trasferta prevalendo per 2-0 sul fanalino di coda Lanaro Breganze. L’Edilfox Grosseto si assicura una partenza da capolista nel girone dei playout ritrovando al settimo tentativo la via della vittoria a spese della Tierre Chimica Montebello superata nettamente al Pala Mercurio per 9-4 con capitan Pablo Saavedra in bella evidenza con quattro segnature. Il quadro dell’ultima giornata si completerà mercoledì con la disputa del posticipo fra la Telea Medical Sandrigo ed il Roller Hockey Scandiano. Un confronto che alla luce della classifica riveste interesse soltanto per la formazione reggiana in chiave playout.

I quarti di finale (al meglio delle tre gare) che prenderanno il via il 5 e il 6 maggio vedranno la GDS Impianti Forte dei Marmi (1ª) opposta alla vincente del preliminare 1 fra la Telea Medical Sandrigo (9ª) e la Tierre Chimica Montebello (8ª) in programma in gare d’andata e ritorno (27 aprile e primo maggio), l’Amatori Wasken Lodi (2ª) impegnata contro la vincente del preliminare 2 fra la Bidielle Correggio (7ª) ed il Why Sport Valdagno (10ª) in scena nel doppio confronto (28 aprile e 2 maggio), l’Ubroker Bassano (6ª) affrontare il GSH Trissino (3ª) e il Galileo Follonica (5ª) vedersela con il Crédit Agricole Sarzana (4ª).

Il girone dei playout che interesserà l’Edilfox Grosseto (11ª), il TeamServiceCar Monza (12ª), il Roller Hockey Scandiano (13ª) ed il Lanaro Breganze (14ª) inizierà, invece, già sabato prossimo. Le quattro squadre, portando in dote la metà dei punti dei punti conquistati nella regular season, si affronteranno in gare d’andata e ritorno. Per le ultime due classificate è prevista la retrocessione in Serie A2.

Hockey su pista, Serie A1

I risultati dell’ultima giornata

Ubroker Bassano – Amatori Wasken Lodi 5-3

Crédit Agricole Sarzana – TeamServiceCar Monza 3-2

Edilfox Grosseto – Tierre Chimica Montebello 9-4

Lanaro Breganze – Why Sport Valdagno 0-2

Bidielle Correggio – GDS Impianti Forte dei Marmi 3-4

GSH Trissino – Galileo Follonica 3-7

Telea Medical Sandrigo – Roller Hockey Scandiano mercoledì 21 aprile

La classifica

01. GDS Impianti Forte dei Marmi 60

02. Amatori Wasken Lodi 57

03. GSH Trissino 55

04. Crédit Agricole Sarzana 51

05. Galileo Follonica 49

06. Ubroker Bassano 44

07. Why Sport Valdagno 43

08. Tierre Chimica Montebello 36

09. Telea Medical Sandrigo 30

10. Bidielle Correggio 28

11. Edilfox Grosseto 28

12. TeamServiceCar Monza 25

13. Roller Hockey Scandiano 5

14. Lanaro Breganze 4

La classifica dei marcatori

44 reti: Federico Gabriel Ambrosio (GDS Impianti Forte dei Marmi)

41 reti: Jordi Mendez Ortiz (Amatori Wasken Lodi)

39 reti: Marti Casas Lozano (GDS Impianti Forte dei Marmi)

38 reti: Domenico Illuzzi (Amatori Wasken Lodi)

37 reti: Pablo Cancela Moll (Ubroker Bassano)

36 reti: Pablo Nelson Saavedra (Edilfox Grosseto)

34 reti: Marco Pagnini (Galileo Follonica) e Massimo Tataranni (Tierre Chimica Montebello)

32 reti: Pablo Emanuel Garcia Solar (GSH Trissino)

31 reti: Davide Banini (Galileo Follonica) e Davide Nadini (TeamServiceCar Monza)

30 reti: Marc Coy Grau (Ubroker Bassano) e Andrea Malagoli (GSH Trissino)

Hockey su pista Serie A1 playoff

TURNO PRELIMINARE

Gare di andata e ritorno, la prima in casa della squadra peggio classifica nella regular season.

Turno preliminare 1: Bidielle Correggio (7ª) vs Why Sport Valdagno (10ª)

(andata il 27 aprile; ritorno il primo di maggio)

Turno preliminare 2: Telea Medical Sandrigo (9ª) vs Tierre Chimica Montebello (8ª)

(andata il 28 aprile; ritorno il 2 maggio)

QUARTI DI FINALE

Al meglio delle tre gare, la prima in casa della squadra peggio classifica nella regular season.

Vincente turno preliminare 2 vs (1ª) GDS Impianti Forte dei Marmi

(gara1 il 6 maggio; gara2 il 9 maggio; eventuale gara3 il 12 maggio)

Vincente turno preliminare 1 vs Amatori Wasken Lodi (2ª)

(gara1 il 5 maggio; gara2 l’8 maggio; eventuale gara3 l’11 maggio)

Ubroker Bassano (6ª) vs GSH Trissino (3ª)

(gara1 il 5 maggio; gara2 l’8 maggio; eventuale gara3 l’11 maggio)

Galileo Follonica (5ª) vs Crédit Agricole Sarzana (4ª)

(gara 1 il 6 maggio; gara2 il 9 maggio; eventuale gara3 il 12 maggio)

Hockey su pista Serie A1 playout

CALENDARIO

Prima giornata (sabato 24 aprile)

Edilfox Grosseto vs Lanaro Breganze

TeamServiceCar Monza vs Roller Hockey Scandiano

Seconda giornata (sabato primo maggio)

Roller Hockey Scandiano vs Edilfox Grosseto

Lanaro Breganze vs TeamServiceCar Monza

Terza giornata (sabato 8 maggio)

Roller Hockey Scandiano vs Lanaro Breganze

TeamServiceCar Monza vs Edilfox Grosseto

Quarta giornata (sabato 15 maggio)

Lanaro Breganze vs Edilfox Grosseto

Roller Hockey Scandiano vs TeamServiceCar Monza

Quinta giornata (sabato 22 maggio)

Edilfox Grosseto vs Roller Hockey Scandiano

TeamServiceCar Monza vs Lanaro Breganze

Sesta giornata (sabato 29 maggio)

Lanaro Breganze vs Roller Hockey Scandiano

Edilfox Grosseto vs TeamServiceCar Monza

La classifica

01. Edilfox Grosseto 14

02. TeamServiceCar Monza 13

03. Roller Hockey Scandiano* 3

04. Lanaro Breganze 2

*Il Roller Hockey Scandiano, in caso di vittoria a Sandrigo nel posticipo dell’ultimo turno, partirebbe con un punto in più.