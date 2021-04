Pallamano Serie A: Bolzano-Raimond Sassari presentazione

La venticinquesima giornata della Serie A di pallamano si apre oggi pomeriggio (ore 15.30) al “Pala Gasteiner” con la sfida nei quartieri alti della classifica tra il Bolzano terzo con 27 punti all’attivo e la Raimond Sassari seconda a quota 31 con sei lunghezze di ritardo dalla capolista Conversano.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

Nel turno precedente il Bolzano non è sceso in campo a seguito del rinvio del big match di Conversano. Nell’ultimo impegno sostenuto la compagine altoatesina ha visto chiudersi a sette la striscia di risultati utili consecutivi: i biancorossi hanno, infatti, ceduto in trasferta contro l’Acqua & Sapone Junior Fasano per 30-26 nel recupero della diciannovesima giornata. La Raimond Sassari ha invece allungato a tre gare la propria serie positiva conseguendo il suo secondo successo di fila a spese della Teamnetwork Albatro Siracusa superata in rimonta al “Pala Santoru” per 29-24.

Bolzano in casa vs Raimond Sassari in trasferta

Nelle undici partite sin qui giocate al “Pala Gasteiner” il Bolzano ha incamerato 18 punti frutto di otto vittorie e due pareggi. L’unica sconfitta interna della squadra diretta da Mario Sporcic è maturata il 16 gennaio contro Conversano (22-31). Nell’esibizione interna più recente i biancorossi hanno riportato un’affermazione sul Pressano per 29-25.

La Raimond Sassari non conosce mezze misure in trasferta avendo negli undici incontri disputati lontano dal proprio impianto conseguito sette successi e quattro ko. Nell’ultimo match esterno la formazione guidata da Magi Serra Cortina ha prevalso sul Salumificio Riva Molteno per 30-22.

Attacchi/difese

Bolzano detiene il quinto miglior attacco del torneo (27,86 realizzazioni a partita) ma soltanto la nona difesa meno battuta (26,90 reti subite a gara). La Raimond Sassari vanta il terzo attacco più prolifico del campionato (28,48 segnature a partita) e la quarta miglior difesa (25,15 reti incassate a gara).

Il match d’andata

Il confronto d’andata, disputato al “Pala Santoru” il 3 febbraio, fece registrare un pareggio per 28-28 (15-12 all’intervallo). Per i padroni di casa andarono a segno Vieyra 7 volte, Pereira 6, Stabellini e Taurian 4, Braz 3, Brzic e Nardin 2. Le reti del Bolzano furono così distribuite: Skatar (top scorer) 9, Udovicic 5, Greganic e Turkovic 4, Marino 3, Piha, Rossignoli e Sporcic 1.

Arbitri

L’atteso incontro del decimo turno del girone di ritorno della Serie A di pallamano tra Bolzano e Raimond Sassari sarà diretto da Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele.