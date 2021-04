Pallamano: restano sette posti per Euro 2022

Ad una giornata dal termine della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati europei di pallamano restano disponibili sette posti per fase finale della competizione in programma in Ungheria e Slovacchia dal 13 al 30 gennaio 2022. Si conoscono quindi i nomi di diciassette delle ventiquattro Nazionali che si contenderanno il massimo titolo continentale. Serbia e Francia nel gruppo 1, Germania nel gruppo 2, Russia nel gruppo 3, Portogallo e Islanda nel gruppo 4, Slovenia e Paesi Bassi (nella peggiore delle ipotesi come terza classificata) nel gruppo 5, Norvegia e Bielorussia nel gruppo 6, Danimarca e Macedonia del Nord nel gruppo 7 e Svezia nel gruppo 8 si sono, infatti, garantite la loro presenza al fianco delle rappresentative dei paesi ospitanti, della Spagna (campione in carica) e della Croazia (vice-campione) ammesse di diritto.

In questo momento ad accaparrarsi i posti liberi sarebbero, oltre a Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca e Montenegro (rispettivamente seconde nei gruppi 2, 3 e 8), le selezioni di Romania, Polonia, Lituania e Ucraina risultando attualmente tra le migliori quattro terze classificate tenendo conto soltanto degli esiti dei confronti sostenuti contro le prime due dei propri raggruppamenti. Virtualmente eliminata l’Italia dopo la cocente sconfitta di misura patita ieri in casa contro la Bielorussia.

Pallamano qualificazioni Euro 2022: le classifiche

GRUPPO 1

01. Serbia 7

02. Francia 3

03. Grecia 0

04. Belgio 0 (ritirato)

GRUPPO 2

01. Germania 10

02. Bosnia-Erzegovina 4

03. Austria 4

04. Estonia 2

GRUPPO 3

01. Russia 8

02. Repubblica Ceca 5

03. Ucraina 5

04. Isole Faroe 2

GRUPPO 4

01. Portogallo 8

02. Islanda 6

03. Lituania 4

04. Israele 2

GRUPPO 5

01. Slovenia 7

02. Paesi Bassi 7

03. Polonia 6

04. Turchia 0

GRUPPO 6

01. Norvegia 8

02. Bielorussia 8

03. Italia 2

04. Lettonia 2

GRUPPO 7

01. Danimarca 8

02. Macedonia del Nord 8

03. Svizzera 4

04. Finlandia 0

GRUPPO 8

01. Svezia 10

02. Montenegro 4

03. Romania 3

04. Kosovo

* In grassetto le Nazionali già certe della qualificazione. Ungheria, Slovacchia, Spagna e Croazia ammesse di diritto alla fase finale.

MIGLIORI TERZE CLASSIFICATE

01. Romania 2 (d.r. -2)

02. Polonia 2 (d.r. -3)

03. Lituania 2 (d.r.-22)

04. Ucraina 2 (d.r. -4)

05. Svizzera 0 (d.r. -8)

06. Italia 0 (d.r. -21)

07. Grecia 0 (d.r. -21)

08. Austria 0 (d.r. -29)