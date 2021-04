Pallanuoto Champions League: il Ferencvárosi vince il girone B, delineati i quarti di finale

Saranno i croati dello Jug Dubrovnik a contendere all’AN Brescia l’ingresso nelle semifinali della Champions League di pallanuoto. La formazione lombarda, scesa in acqua con la consapevolezza di non poter migliorare il terzo posto nel girone B di Budapest alla luce dell’affermazione per 11-9 conseguita nel primo pomeriggio dagli spagnoli dello Zodiac CNA Barceloneta sui montenegrini dello Jadran Herceg Novi, si congeda dalla seconda fase della competizione con una larga vittoria per 18-10 sul Waspo Hannover. Come noto da ieri, la squadra tedesca, approdata per la prima volta alla Final Eight, se la dovrà ora vedere con la Pro Recco assoluta dominatrice del girone A terminato con un favoloso en plein di successi (10/10).

Il primo posto nel girone B è invece andato al Ferencvárosi TC Telekom Budapest. I campioni in carica, protagonisti nel decimo e ultimo turno di un’affermazione per 15-11 sui georgiani della Dinamo Tbilisi, si assicurano la vittoria del raggruppamento facendo valere, a parità di punti con lo Zodiac CNA Barceloneta, i successi di misura riportati nei due confronti diretti (8-7 e 11-10). Per guadagnarsi l’accesso alla semifinale la compagine magiara dovrà avere la meglio sui francesi del CN Marsiglia. Nei quarti di finale, in programma il 3 maggio a Belgrado, ad attendere lo Zodiac CNA Barceloneta saranno i greci dell’Olympiacos Pireo.

Pallanuoto Champions League, girone A

La classifica finale

1. Pro Recco (Ita) 30 (+59 d.r.)

2. Jug Dubrovnik (Hrv) 19 (-4 d.r.)

3. Olympiacos Pireo (Grc) 14 (-3 d.r.)

4. CN Marsiglia (Fra) 13 (-1 d.r.)

5. Spandau Berlino (Deu) 6 (-25 d.r)

6. CC Ortigia Siracusa (Ita) 4 (-26 d.r.)

Pallanuoto Champions League, girone B

La classifica finale

1. Ferencvárosi TC Telekom Budapest (Hun) 24 (+40 d.r.)

2. Zodiac CNA Barceloneta (Esp) 21 (+38 d.r.)

3. AN Brescia (Ita) 21 (+38 d.r.)

4. Waspo 98 Hannover (Deu) 9 (-33 d.r.)

5. Dinamo Tbilisi (Geo) 6 (-35 d.r.)

6. Jadran Herceg Novi (Mne) 6 (-47 d.r.)

Pallanuoto Champions League Final Eight (3-5 maggio a Belgrado)

Quarti di finale

Pro Recco (Ita) vs Waspo 98 Hannover (Deu)

Zodiac CNA Barceloneta (Esp) vs Olympiacos Pireo (Grc)

Jug Dubrovnik (Hrv) vs AN Brescia (Ita)

Ferencvárosi TC Telekom Budapest (Hun) vs CN Marsiglia (Fra)