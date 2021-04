Pallanuoto Serie A1 fase élite, girone F: Ortigia-Savona 9-9, i liguri vedono le semifinali

La Rari Nantes Savona compie un passo probabilmente decisivo verso la conquista delle semifinali scudetto nella Serie A1 di pallanuoto conseguendo in un finale emozionante e controverso un prezioso pareggio esterno per 9-9 contro il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa nell’importante sfida valida per la quinta giornata del girone F della fase élite. Il risultato consente, infatti, alla compagine ligure diretta da Alberto Angelini di avere il destino totalmente nelle proprie mani potendo continuare a vantare, ad un turno dal termine, due lunghezze di vantaggio in classifica su quella aretusea rimasta in svantaggio nel doppio confronto avendo perso per 10-6 il match d’andata. Nell’ultimo turno, in programma il 7/8 maggio, alla Rari Nantes Savona sarà sufficiente non perdere in casa contro la Rari Nantes Salerno per chiudere il raggruppamento al secondo posto e assicurarsi conseguentemente la qualificazione ai playoff come seconda nel raggruppamento indipendentemente dall’esito del confronto dei rivali del Circolo Canottieri Ortigia impegnati nella difficile trasferta in casa della capolista AN Brescia.

La gara, giocata a ritmi sostenuti, vede i padroni di casa, privi di capitan Giacoppo infortunatosi in fase di riscaldamento, cercare ripetutamente l’allungo decisivo. La Rari Nantes Savona, scivolata sotto di tre lunghezze in avvio di ripresa, riesce al 22’ a riportarsi in parità con un parziale favorevole di 3-0 completato da una gran giocata di Molina. Alle reti biancoverdi siglate da Mirarchi e Vidovic gli ospiti rispondono puntualmente andando a segno con Iocchi Gratta e con un’altra “magia” di Molina. A 32’’ dal termine Rossi riporta per l’ennesima volta avanti il Circolo Canottieri Ortigia. Angelini opta per l’attacco in superiorità numerica con l’avanzamento dell’estremo difensore Massaro: la scelta si rivela efficace in quanto arriva a generare a cinque secondi dalla sirena il 9-9 di capitan Rizzo. Nell’ultima azione la formazione di Stefano Piccardo reclama, invano, la concessione di un rigore per una più che sospetta interferenza di Rizzo.

CC ORTIGIA – RN SAVONA 9-9 (3-1, 2-2, 2-3, 2-3)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, Giribaldi, Rocchi 1, Di Luciano, Ferrero 1, Giacoppo, Gallo 2, Mirarchi 2, Rossi 1, Vidovic 2, Napolitano, Piccionetti. All.: Stefano Piccardo.

RN Savona: Massaro, Patchaliev, Urbinati, Vuskovic 2, Molina Rios 2, Rizzo 3, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli, Iocchi Gratta 1, Bertino, Da Rold. All.: Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Maurizio De Chiara (Napoli).

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numerica: Ortigia 3/10 più 2 rigori realizzati, Savona 3/9 più 1 rigore realizzato.