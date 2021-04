Wrc, Rally Croazia: Vince Sebastien Ogier

Giornata conclusiva del primo Rally Croazia che è partita subito con un colpo di scena. Sebastien Ogier durante il trasferimento verso la prima prova speciale della mattina è stato vittima di un incidente stradale, incidente che ha danneggiato la portiera del navigatore Julien Ingrassia.

I problemi per Sebastien Ogier si sono ripercossi sulla gara, dove nelle prime due prove speciali ha perso ulteriore tempo cedendo il trono a Elfyn Evans che con un ritmo impressionante si è preso la vetta. Thierry Neuville ha cercato di rimanere attaccato ai due piloti di casa Yaris e infatti si trovava a 8 secondi da loro, vincendo le penultima prova speciale di giornata.

Ma la gara si è decisa sulla Power Stage, nella quale Thierry Neuville ha cercato ogni possibile tentativo di risalita, portando cosi l’auto al limite e commettendo un errore che gli ha fatto perdere dei secondi. Evans leader della gara prende tutti i rischi possibili per cercare di compiere un’impresa, impresa che non arriva perché commette un piccolo errore che gli fa perdere dei secondi.

Perfetta la prova di Sebastien Ogier, campione in carica, che ha condotto una Power Stage alla perfezione, vincendo la Power Stage e portando a casa la gara.