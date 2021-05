CIR: Al via la 105esima edizione della Targa Florio

É ufficialmente iniziato il countdown per la 105 esima edizione della Targa Florio, che prenderà il via venerdì alle ore

15.20, dal porto di Termini Imerese.

Un’edizione speciale che registra un numero record di adesioni sono: 61 gli equipaggi del Campionato Italiano Rally, 48 quelli iscritti per il Campionato Italiano Rally Storiche e 77 in gara per la Coppa Italia di Zona. A questa edizione parteciperà anche il team WRC Hyundai Motorsport, con il team protagonista del campionato mondiale rally ci sarà il belga Thierry Neuville e il norvegese Christian Ole Veiby. Su Hyundai I20 R5 correrà il campione italiano in carica Andrea Crugnola e l’irlandese Craig Breen, attualmente secondo nel campionato italiano. Per Breen un ritorno dopo l’incidente del 2012 che costo la vita al suo giovane navigatore Roberts Gareth.

Fra i piloti siciliani esordio sulla Volkswagen GTI per Totò Riolo che sarà in coppia con Maurizio Marin, l’ equipaggio ha vinto la targa nel 2002 e nel 2005. Renault presenta in anteprima mondiale la Renault Clio R4, affidata per l’occasione al campione Paolo Andreucci, 10 volte vincitore della gara siciliana.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Maggio

08:00 – 13:30 – Shakedown (Campofelice di Roccella) 2,95 km

16:20 – SS 1 Sclafani Bagni [Power Stage] 2,00 km

Sabato 8 Maggio

07:12 – SS 2 Tribune 1

07:38 – SS 3 Targa 1

08:09 – SS 4 Scillato – Polizzi 1

12:41 – SS5 Tribune 2

13:07 – SS6 Targa 2

13:38 – Ss7 Scilliato – Polizzi 2

15: 38 – SS8 Tribune 3

18:36 – SS9 Targa 3

19:07 – SS10 Scillato– Polizzi 3

La competizione che si svolgerà senza pubblico, potrà essere seguita dagli appassionati attraverso dirette, interviste e approfondimenti in streaming sui canali social di Acidulò Sport e in televisione su ACI Sport TV (canale 228 Sky) e RAI Sport.