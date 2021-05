Esports, ecco come saranno i Virtual Sports del futuro

Il riconoscimento ufficiale degli eSports come disciplina olimpica è sempre più vicino. Parola del numero 1 del Coni Giovanni Malagò che ha espresso in queste ore tutto il suo apprezzamento nei confronti dei giochi elettronici competitivi. Nel prossimo futuro molto probabilmente non saranno più chiamati eSports: il termine più adatto per questo mondo digital è quello di Virtual Sports. Un giro d’affari imponente e in evidente crescita per i giochi competitivi che si apprestano a sfondare il muro dei 1,5 miliardi di dollari entro fine anno; a fine 2022 i ricavi legati a questo mondo potranno addirittura raggiungere quota 4 miliardi. “Questo fenomeno è in crescita esponenziale, sarebbe bene che sia controllato e vigilato con regolamentazioni e giustizia sportiva. E’ questo il ruolo del Comitato olimpico nei confronti di chi approccia a questa attività”, si è espresso così Giovanni Malagò (che ha parlato anche di Federazione di servizio) durante un convegno online tenuto a Roma. L’importante è avere un puzzle digitale ben organizzato e sostenibile dove tutti gli attori potranno fare bene la loro parte, sfruttando mark-up, immagine e visibilità che questo mondo sicuramente riuscirà a garantire a 360 gradi.

Nel cosiddetto Comitato Promotore E-Sports, che unisce le competenze della Federazione Italiana E-Sports e di Federesports, faranno ingresso due importanti personaggi come Alessandra Sensini e Fiona May. L’Italia può davvero fare sul serio e colmare il gap con altri paesi europei più avanti di noi sotto questo punto di vista. “Stiamo portando avanti progetti interessanti con istituti carcerari od oratori con l’obiettivo di far rispettare i valori della disciplina sportiva”, anche Daniele Di Lorenzo (vice-presidente del Comitato Esperti del Coni) ha espresso parole al miele nei confronti dei giochi elettronici competitivi. Un grande passo avanti sembra essere stato compiuto, bisognerà aspettare qualche settimana per poter meglio comprendere se il grande sogno del riconoscimento ufficiale degli eSports (anzi Virtual Sports, visto che questa sarà la nuova etichetta digital) potrà trasformare in pura realtà per la gioia degli appassionati di questa disciplina.