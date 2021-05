Hockey su pista Serie A1: definito il quadro dei quarti di finale

La Bidielle Correggio e la Tierre Chimica Montebello, prevalendo nei rispettivi turni preliminari disputati contro il Why Sport Valdagno e la Telea Medical Sandrigo, si qualificano per la prima volta per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 di hockey su pista.

La compagine reggiana, dopo essersi vista assegnare dalla federazione la vittoria a tavolino (10-0) nella gara d’andata in casa a seguito del focolaio di Covid-19 sviluppatosi all’interno del Why Sport Valdagno che ha sfortunatamente ma inevitabilmente impedito agli ospiti di presenziare, s’impone per 6-1 in quella di ritorno andata in scena in terra veneta contro una formazione biancoblu ampiamente rimaneggiata (soltanto quattro giocatori della prima squadra affiancati da altrettanti elementi dell’Under19) e priva del tecnico Diego Mir squalificato. La Bidielle Correggio, già prima dell’intervallo, rimonta lo svantaggio iniziale determinato da una rete di Andrea Brendolin (8’) con i centri di Franco Posito (16’ e 18’) e Mirko Bertolucci (20’). Nel secondo tempo i biancorossoblu ampliano il bottino andando a segno con Garcia Bielsa (27’), Cosimo Mattugini (33’) e Diego Casari (44’). Nei quarti di finale la formazione diretta da Pablo Jara e Mirko Bertolucci se la dovrà vedere con l’Amatori Wasken Lodi.

Nell’altro turno preliminare dei playoff la Tierre Chimica Montebello ribalta la sconfitta esterna per 4-2 subita nel match d’andata contro la Telea Medical Sandrigo aggiudicandosi con un perentorio 5-0 quello di ritorno disputato sulla propria pista. La compagine di Luca Chiarello (sostituito anche oggi in panchina dal secondo Ruben Alejandro Jofrè), dopo aver chiuso la prima frazione del derby avanti 1-0 grazie ad una rete di Antonio Miguelez Melendrez (9’) ed a diversi ottimi interventi tra i pali Edi Nicoletti, si scatena nella ripresa: gli ospiti finiscono con il cedere sotto i colpi di Diego Nicoletti (31’), Massimo Tataranni (33’ e 49’ su tiro diretto) e Nuno Paiva (42’). Sarà quindi la Tierre Chimica Montebello a contendere un posto in semifinale alla GDS Impianti Forte dei Marmi.

HOCKEY SU PISTA SERIE A1 – PLAYOFF

TURNO PRELIMINARE

Gare di andata e ritorno, la prima in casa della squadra peggio classifica nella regular season.

Bidielle Correggio vs Why Sport Valdagno 10-0 (gara-1 a tavolino); 6-1 (gara-2)

Telea Medical Sandrigo vs Tierre Chimica Montebello 4-2 (gara-1); 0-5 (gara-2)

QUARTI DI FINALE

Al meglio delle tre gare, la prima in casa della squadra peggio classifica nella regular season

Bidielle Correggio vs Amatori Wasken Lodi

(gara-1 il 5 maggio; gara-2 l’8 maggio; eventuale gara-3 l’11 maggio)

Ubroker Bassano vs GSH Trissino

(gara-1 il 5 maggio; gara-2 l’8 maggio; eventuale gara-3 l’11 maggio)

Galileo Follonica vs Crédit Agricole Sarzana

(gara-1 il 6 maggio; gara-2 il 9 maggio; eventuale gara-3 il 12 maggio)

Tierre Chimica Montebello vs GDS Impianti Forte dei Marmi

(gara-1 il 6 maggio; gara-2 il 9 maggio; eventuale gara-3 il 12 maggio)