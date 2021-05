Mondiali di hockey su ghiaccio: via alla terza giornata

La fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio, in corso di svolgimento a Riga in Lettonia, prevede per oggi la disputa di cinque incontri validi per la terza giornata. Il girone A si apre con la sfida tra Slovacchia e Russia. Le due rappresentative nazionali condividono, al momento, il primato a punteggio pieno (6) con la Svizzera. La giovane selezione slovacca, dopo aver prevalso piuttosto agevolmente all’esordio sulla Bielorussia per 5-2, ha faticato non poco per avere ragione della Gran Bretagna. Nonostante una marcata superiorità, palesata dal numero di conclusioni (43-14), la Nazionale guidata da Craig Edward Ramsay si è imposta soltanto per 2-1, con una rete firmata da Robert Lantosi.

La Russia, al contrario, ha incontrato non poche difficoltà al debutto: la selezione diretta da Valeri Bragin, nel remake della finale per il terzo posto dell’ultima edizione del torneo iridato contro la Repubblica Ceca, ha avuto la meglio soltanto in volata per 4-3 grazie ad una realizzazione di Mikhail Grigorenko a diciannove secondi dal termine. Il secondo impegno non ha riservato problemi ai campioni olimpici in carica largamente vittoriosi sulla Gran Bretagna per 7-1.

L’altro confronto del girone vedrà la Bielorussia, quarta in compagnia della Danimarca con 3 punti all’attivo, affrontare la Repubblica Ceca ancora ferma al palo. La selezione bielorussa ha prontamente riscattato il ko per 1-0 subito all’esordio contro la Svizzera conseguendo un successo per 1-0 sulla Svezia. Determinanti ai fini della storica affermazione bielorussa si sono rivelate la rete di German Nesterov in apertura di terzo periodo e le 32 parate di un superlativo Danny Taylor. La Repubblica Ceca non è invece riuscita a riprendersi dal bruciante ko subito al debutto contro la Russia soccombendo per 5-2 anche contro la Svizzera.

Nel girone B l’Italia, ancora senza punti come il Canada, se la dovrà vedere nel pomeriggio con i padroni di casa della Lettonia secondi in coabitazione con Kazakistan e Finlandia a quota 4. Il Blu Team, falcidiato da infortuni e casi di positività al Covid-19 nelle settimane precedenti l’appuntamento, ha ceduto nel match d’apertura del raggruppamento contro la Germania per 9-4 e successivamente contro la Norvegia per 4-1. La Lettonia non è riuscita a bissare il successo ottenuto all’esordio contro il Canada per 2-0 arrendendosi agli shootout al Kazakistan per 3-2.

Particolarmente interessante si prospetta il secondo incontro del girone tra i vice-campioni olimpici della Germania, primi a punteggio pieno (6), e i campioni in carica del Canada per la prima volta ancora fermi a quota zero dopo due gare di un Mondiale ed alle prese con un’inopinata difficoltà a trovare la via della rete (una misera realizzazione nei 120 minuti sin qui disputati). La Nazionale tedesca, dopo aver largamente prevalso sull’Italia, si è ripetuta contro la Norvegia conseguendo una vittoria per 5-1. Decisamente diverso il cammino del Canada battuto, oltre che dalla Lettonia, anche dagli storici rivali degli Stati Uniti subendo uno scarto di quattro reti (1-5) mai registrato nei 66 precedenti confronti diretti di alto livello (48 nei Mondiali e 18 nelle Olimpiadi).

Mondiali di hockey su ghiaccio girone A

I risultati

Russia vs Repubblica Ceca 4-3

Bielorussia vs Slovacchia 2-5

Danimarca vs Svezia 4-3

Gran Bretagna vs Russia 1-7

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-5

Gran Bretagna vs Slovacchia 1-2

Svezia vs Bielorussia 0-1

Danimarca vs Svizzera 0-1

La classifica

01. Russia 6 (d.r. +7)

02.Slovacchia 6 (d.r. +4)

03. Svizzera 6 (d.r. +4)

04. Danimarca 3 (0)

05. Bielorussia 3 (d.r. -2)

06. Svezia 0 (d.r. -2)

07. Repubblica Ceca 0 (d.r. -4)

08. Gran Bretagna 0 (d.r. -7)

* Le prime quattro Nazionali classificate si qualificano per i quarti di finale.

Mondiali di hockey su ghiaccio girone B

I risultati

Germania vs Italia 9-4

Canada vs Lettonia 0-2

Norvegia vs Germania 1-5

Finlandia vs Stati Uniti 2-1

Lettonia vs Kazakistan 2-3 (shootout)

Norvegia vs Italia 4-1

Kazakistan vs Finlandia 2-1 (shootout)

Canada vs Stati Uniti 1-5

La classifica

01. Germania 6 (d.r. +9)

02. Kazakistan 4 (d.r. +2)

03. Lettonia 4 (d.r. +1)

04. Finlandia 4 (d.r. 0)

05. Stati Uniti 3 (d.r. +3)

06. Norvegia 3 (d.r. -1)

07. Canada 0 (d.r. -6)

08. Italia 0 (d.r. -8)

* Le prime quattro Nazionali classificate si qualificano per i quarti di finale.