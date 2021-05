Pallamano Euro 2022: le 24 Nazionali qualificate

Il quadro delle ventiquattro Nazionali che prenderanno parte ai prossimi Campionati europei di pallamano è ora completo. Alla rassegna continentale, in programma in Ungheria e Slovacchia dal 13 al 30 gennaio 2022, saranno presenti, oltre alle quattro rappresentative ammesse di diritto (paesi ospitanti, campioni in carica della Spagna e vice-campioni della Croazia), le seguenti venti selezioni provenienti dagli otto di girone di qualificazione: Serbia e Francia nel gruppo 1; Germania, Austria e Bosnia-Erzegovina nel gruppo 2; Russia, Repubblica Ceca e Ucraina nel gruppo 3; Portogallo, Islanda e Lituania nel gruppo 4; Slovenia, Paesi Bassi e Polonia nel gruppo 5; Norvegia e Bielorussia nel gruppo 6; Danimarca e Macedonia del Nord nel gruppo 7 e Svezia e Montenegro nel gruppo 8. Il sorteggio per la composizione dei sei raggruppamenti della fase a gironi di Euro 2022 è previsto per giovedì 6 maggio.

La Nazionale, probabilmente, più delusa per il mancato raggiungimento dell’obiettivo è la Svizzera approdata sino al main round nei recenti Mondiali di pallamano in Egitto. I rossocrociati, inseriti in uno dei gironi più forti ed equilibrati, sono arrivati nelle ultime due gare ad un soffio dall’incamerare quel punto che alla luce dell’ottima differenza reti avrebbe garantito la qualificazione. La compagine elvetica, pur fornendo delle prestazioni di alto livello, ha, infatti, conosciuto in casa contro i campioni del mondo della Danimarca ed in trasferta contro la Macedonia del Nord due bruciati sconfitte di misura.

Pallamano qualificazioni Euro 2022: le classifiche finali

GRUPPO 1

01. Serbia 11

02. Francia 9

03. Grecia 4

04. Belgio 0 (ritirato)

GRUPPO 2

01. Germania 12

02. Austria 6

03. Bosnia-Erzegovina 4

04. Estonia 2

GRUPPO 3

01. Russia 10

02. Repubblica Ceca 7

03. Ucraina 5

04. Isole Faroe 2

GRUPPO 4

01. Portogallo 10

02. Islanda 8

03. Lituania 4

04. Israele 2

GRUPPO 5

01. Slovenia 9

02. Paesi Bassi 9

03. Polonia 6

04. Turchia 0

GRUPPO 6

01. Norvegia 10

02. Bielorussia 10

03. Italia 2

04. Lettonia 2

GRUPPO 7

01. Danimarca 10

02. Macedonia del Nord 10

03. Svizzera 4

04. Finlandia 0

GRUPPO 8

01. Svezia 12

02. Montenegro 6

03. Kosovo 3

04. Romania 3

* In grassetto le Nazionali già certe della qualificazione. Ungheria, Slovacchia, Spagna e Croazia ammesse di diritto alla fase finale.

MIGLIORI TERZE CLASSIFICATE

01. Bosnia-Erzegovina 2 (d.r. -4)

02. Polonia 2 (d.r. -5)

03. Lituania 2 (d.r.-27)

04. Ucraina 1 (d.r. -9)

05. Svizzera 0 (d.r. -9)

06. Grecia 0 (d.r. -37)

07. Italia 0 (d.r. -42)

08. Kosovo 0 (d.r. -49)