Pallamano EHF Champions League: PSG, Aalborg, Nantes e Barcellona volano alla Final Four

I quarti di finale della EHF Champions League di pallamano promuovono alla Final Four, in programma il 12/13 giugno alla Lanxess Arena di Colonia in Germania, i francesi del Paris Saint Germain e dell’HBC Nantes, i danesi dell’Aalborg Håndbold e gli spagnoli del Barcellona. Per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni le semifinali non vedranno dunque la partecipazione di compagini della Bundesliga.

I campioni uscenti del THW Kiel, dopo aver battuto in casa il Paris Saint Germain per 31-29 nel match d’andata, cedono pesantemente in Francia per 34-28 in quello di ritorno. Grande protagonista della serata Elohim Prandi autore di nove reti. Fuori gioco anche lo Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt. Alla formazione diretta da Maik Machulla non basta conseguire sul proprio parquet un successo per 33-29 contro l’Aalborg Håndbold per ribaltare la sconfitta di cinque lunghezze (21-26) subita in trasferta nella prima sfida. A regalare, in un finale di gara particolarmente intenso, una storica qualificazione alle semifinali alla squadra danese è una rete di Felix Claar a quattro secondi dal termine.

Secondo approdo alla Final Four per l’HBC Nantes riuscito sorprendentemente ad estromettere dalla lotta per il titolo il blasonato Telekom Veszprém. Il complesso della Loira Atlantica, guidato da Alberto Entrerríos, soccombe 32-30 in terra magiara davanti a 5000 spettatori ma passa ugualmente il turno in virtù dell’affermazione per 32-28 riportata nel confronto d’andata. Decisamente più agevole si rivela il compito per i vice-campioni in carica del Barcellona che al Palau Blaugrana bissano l’affermazione ottenuta in Bielorussia (33-29) sull’HC Meshkov Brest imponendosi con il netto punteggio di 40-28.

Pallamano EHF Champions League, i risultati dei quarti di finale

HBC Nantes (Fra) – Telekom Veszprém HC (Hun) 32-28 and.; 30-32 rit.; 62-60 totale

THW Kiel (Deu) – Paris Saint-Germain (Fra) 31-29 and.; 28-34 rit.; 59-63 totale

HC Meshkov Brest (Blr) – Barcellona (Esp) 29-33 and.; 28-40 rit.; 57-73 totale

Aalborg Håndbold (Dnk) – SG Flensburg-Handewitt (Deu) 26-21 and.; 29-33 rit.; 55-54 totale