Pallamano femminile Serie A, semifinali gara-1: vittorie in trasferta per Salerno e Oderzo

La Jomi Salerno e la Mechanic System Oderzo compiono un passo importante verso la finale dei playoff scudetto della Serie A di pallamano femminile aggiudicandosi, in trasferta, i rispettivi impegni contro l’AC Life Style Erice e l’SSV Brixen Südtirol in gara-1 di semifinale. Le gare di ritorno, a campi invertiti, sono previste per sabato 8 maggio.

Prova di forza della Jomi Salerno che al “Pala Cardella” di Casa Santa s’impone sull’AC Life Style Erice per 36-31. La formazione guidata da Laura Avram ipoteca il successo già nella prima frazione chiusa avanti di otto lunghezze sul 20-12. Nella ripresa le padrone di casa, battendosi con orgoglio, riescono quantomeno a rendere meno pesante il passivo finale. A livello individuale spiccano nella Jomi Salerno i sette centri a testa di Suleiky Gomez Hernandez e Victoria Romeo. Non bastano alla AC Life Style Erice le quattordici segnature di un’implacabile Sladana Perazic per evitare il quarto ko stagionale della compagine siciliana contro quella campana.

Colpo esterno anche per la Mechanic System Oderzo vittoriosa per 29-27 sull’SSV Brixen Südtirol. La squadra veneta diretta da Alessandro Cavallaro, vede svanire nel corso della ripresa il vantaggio di quattro reti maturato all’intervallo (14-10), ma nel finale, trascinata soprattutto dall’incontenibile cubana Arassay Duran Morens (tredici centri in totale), riesce a riportarsi definitivamente avanti nel punteggio. Per l’SSV Brixen Südtirol, priva di elementi del calibro di Sofia Ghilardi e Sarah Hilber, da segnalare le dieci realizzazioni di Giada Babbo impossibilitata nei novanta secondi finali a fornire il suo contributo in quanto sanzionata con un’esclusione per due minuti.

PALLAMANO FEMMINILE SERIE A, SEMIFINALI GARA-1

AC Life Style Erice – Jomi Salerno 31-36 (12-20)

AC Life Style Erice: Modernell Amodio, Nangano; Benincasa, Coppola 3, Iacovello, Marino, Martinez Bizzotto, Michalski 1, Natale 7, Perazic 14, Ponce De Leon 5, Ravasz 1. All.: Gonzalez Gutierrez.

Jomi Salerno: Ferrari, Di Giugno; Canessa Perez, Casale 1, Dalla Costa 4, Gomez Hernandez 7, Krnic 3, Landri, Lauretti Matos 1, Manojlovic 5, Napoletano 5, Romeo 7, Stettler 3. All.: Laura Avram.

Arbitri: Francesco Simone e Pietro Monitillo.

Tiri dai 7 metri: AC Life Style Erice 6/8; Jomi Salerno 1/1.

SSV Brixen Südtirol – Mechanic System Oderzo 27-29 (10-14)

SSV Brixen Südtirol: Pruenster, Pernthaler; Abfalterer, Babbo 10, Durnwalder 1, Eder 5, Hilber, Maurberger 1, Nothdurfter 6, Rabanser, Sozio, Vegni 4, Vikoler. All.: Hubert Noessing.

Mechanic System Oderzo: Meneghin, Felet; Brunetti, Colloredo 6, Costa 1, Di Pietro 7, Dipalma, Duran Morens 13, Oyesvold, Paraschiv, Poderi 1, Pugliara 1, Radice, Traini, Vitobello. All.: Alessandro Cavallaro.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.

Tiri dai 7 metri: SSV Brixen Südtirol 5/6; Mechanic System Oderzo 3/4.