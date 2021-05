Pallanuoto Serie A1: la Rari Nantes Savona vola in semifinale

Sarà la Rari Nantes Savona a contendere alla Pro Recco un posto in finale nella Serie A1 di pallanuoto: la formazione diretta da Alberto Angelini, cui serviva almeno un punto per assicurarsi la certezza del secondo posto nel girone F della fase élite e conseguentemente la qualificazione alle semifinali playoff, centra l’obiettivo prevalendo in casa per 11-9 su un’arcigna Rari Nantes Salerno nell’anticipo della sesta giornata disputato alla piscina “Carlo Zanelli”. I biancorossi, come era accaduto sette anni fa quando per l’ultima volta entrarono fra le prime quattro del torneo, se la vedranno ora con la corazzata biancoceleste vincitrice del girone E. Gara d’andata mercoledì 12 maggio a Savona, match di ritorno tre giorni più tardi a Recco. L’altra finalista del massimo campionato di pallanuoto uscirà dalla sfida tra l’AN Brescia, prima classificata nel girone F, e la Telimar Palermo seconda nel girone E.

Il confronto vede i padroni di casa portarsi dopo 6’36’’ sul 3-0 in virtù delle reti di Molina, Bruni e Iocchi Gratta. Salerno reagisce portandosi al 12’03’’ a ridosso degli avversari grazie ad una realizzazione di Luongo (3-4). Savona, sul 6-5 in proprio favore, riallunga andando a segno con Fondelli (20’03’’) e Bertino (21’10’’). Gli ospiti non demordono. Il divario tra le due contendenti, a seguito dei centri di Luongo e Tomasic, torna al 25’19’’ ad essere di una sola lunghezza (7-8). Due reti di Patchaliev in situazione di superiorità numerica sembrano a 1’49’’ dal termine mettere al sicuro i tre punti per Savona. Sensazione che si rivela essere sbagliata perchè Salerno trova ancora la forza per riportarsi a meno uno a 35’’ dalla fine con le segnature di Elez e Pica. A dare la sicurezza della vittoria alla compagine ligure è soltanto un rigore realizzato da Rizzo a quattro secondi dalla sirena finale.

R.N. SAVONA – R.N. SALERNO 11-9 (3-1, 2-2, 3-3, 3-3)

R.N. Savona: Massaro, Patchaliev 3, Bragantini, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo 2 (una su rigore), Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Bertino 1, Da Rold. All.: Alberto Angelini.

R.N. Salerno: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo, Elez 2, Parrilli 2, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All. Matteo Citro.

Arbitri: Giuliana Nicolosi di Catania e Arnaldo Petronilli di Roma.

Delegato FIN: Gianfranco Tedeschi di Genova.

Note. L’inizio della partita è stato posticipato di 25 minuti a causa del traffico autostradale che ha ritardato l’arrivo della squadra ospite. Uscito per limite di falli Tomasic (R.N. Salerno) a 4’’ dalla fine del quarto tempo. Ammonito Angelini (allenatore R.N. Savona) per proteste a 2’08’ dalla fine del quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 6/10 + 1 rigore realizzato, Salerno 2/8.

Pallanuoto Serie A1: classifica girone F Fase élite

01. AN Brescia 15 (giocate 5)

02. RN Savona 10 (giocate 6)

03. CC Ortigia Siracusa 5 (giocate 5)

04. RN Salerno 1 (giocate 6)