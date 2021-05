UEFA Futsal Champions League: stasera la finale tra Barcellona e Sporting Lisbona

La Krešimir Ćosić Arena di Zadar in Croazia sarà teatro stasera (ore 20) dell’inedita finale della UEFA Futsal Champions League tra i campioni in carica del Barcellona e lo Sporting Lisbona. La compagine catalana, trascinata da una tripletta di Ferrao, si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo dell’unica competizione continentale per club prevalendo per 3-2 sui kazaki del Kairat Almaty che nei tre precedenti confronti diretti avevano sempre avuto la meglio. Nell’altra semifinale lo Sporting Lisbona, come era accaduto due anni fa, ha raggiunto il prestigioso traguardo superando per 5-2 i madrileni dell’Inter Movistar Fútbol Sala.

Per il Barcellona, tricampeón (nel 2012 e nel 2014 contro i russi della Dinamo Mosca e nell’ottobre del 2020 contro i connazionali dell’ElPozo Murcia Fútbol Sala), si tratta della quinta finale della UEFA Futsal Champions League. Quarta sfida decisiva per il titolo nelle ultime cinque stagioni per lo Sporting Lisbona che solo nella già citata edizione del 2019 ad Almaty contro i padroni di casa del Kairat è riuscito a conquistare l’ambito trofeo.

UEFA Futsal Champions League 2020-21, Final Eight

QUARTI DI FINALE

Kairat Almaty (Kaz) – Benfica (Prt) 6-2 d.t.s. (2-2 t.r.)

15’04’’ Gadeia (1-0), 15’34’’ Afonso Jesus (1-1), 30’36’’ Edson (2-1), 34’32’’ Tiago Brito (2-2), 44’33’’ Tursagulov (3-2), 46’48’’ Gadeia rig. (4-2), 48’48’’ Fernandinho (5-2), 49’57’’ Orazov (6-2).

Barcellona (Esp) – Dobovec (Svn) 2-0

08’57’’ Ferrao (1-0), 11’45’’ Aicardo (2-0).

Inter Movistar Fútbol Sala (Esp) – Gazprom-Ugra Yugorsk (Rus) 3-0

15’51’’ Cecilio (1-0), 33’07’’ Trípodi (2-0), 37’01’’ Cecilio (3-0).

Sporting Lisbona (Prt) – KPRF Mosca (Rus) 3-2

01’34’’ Cavinato (1-0), 08’19’’ Niyazov (1-1), 14’02’’ Asadov (1-2), 14’23’’ Cavinato (2-2), 15’35’’ Vinicius Rocha (3-2).

SEMIFINALI

Inter Movistar Fútbol Sala (Esp) – Sporting Lisbona (Prt) 2-5

01’24’’ Cavinato (0-1), 11’38’’ Borja (1-1), 11’54’’ Guitta (1-2), 23’13’’ Taynan (1-3), 31’45’’ aut. Tomás Paço (2-3), 34’15’’ Paco Varela (2-4), 39’54’’ Erick (2-5).

Barcellona (Esp) – Kairat Almaty (Kaz) 3-2

15’35’’ Ferrao (1-0), 20’53’’ Ferrao (2-0), 24’05’’ Diego Favero (2-1), 32’51’’ Ferrao (3-1), 35’31’’ Fernandinho (3-2).

FINALE

Barcellona (Esp) – Sporting Lisbona (Prt)