Dove vedere Vettori-Adesanya: streaming Fight Night UFC e diretta tv in chiaro?

Dove vedere Vettori vs Adesanya: streaming gratis Fight Night UFC e diretta tv in chiaro?

L’incontro Vettori-Adesanya, valido per il titolo UFC 263 Pesi Medi, andrà in scena tra la notte di Sabato 12 giugno e la mattina di Domenica 13, alle ore 05.30 (orario italiano). Vettori-Adesanya verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma che in Italia detiene i diritti di questo importante incontro UFC. Oltre all’incontro di Vettori, dalle ore 04.00 sono previsti i seguenti incontri: Paul Craig vs Jamahal Hill (pesi massimi leggeri), Demian Maia vs Belal Muhammad (pesi welter), Leon Edwards vs Nate Diaz (pesi welter) Deiveson e Figueiredo vs Brandon Moreno (per il Mondiale dei pesi mosca). Per il match Vettori-Adesanya non è previsto né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.

