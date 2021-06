Hockey su prato: i Paesi Bassi trionfano agli Europei

I Paesi Bassi vincono la diciottesima edizione dei Campionati Europei di hockey su prato andati in scena ad Amstelveen. La rappresentativa Nazionale diretta dall’argentino Max Caldas, come era accaduto in semifinale contro i campioni uscenti del Belgio, si aggiudicano agli shootout (4-1) l’atto conclusivo della competizione disputato al Wagener Stadium contro la Germania dopo aver strappato in extremis un 2-2 nei tempi regolamentari. Per i Paesi Baessi si tratta del sesto titolo continentale. Nella finale di consolazione il Belgio s’impone sull’Inghilterra per 3-2. Il quinto posto, l’ultimo utile per la partecipazione ai Mondiali del 2023 in programma in India, va alla Spagna che fa suo il girone tra le selezioni escluse dalla zona medaglie beffando a parità di punti la Francia (vittoriosa nel confronto diretto) in virtù della miglior differenza reti.

Il remake della finale delle Olimpiadi di Rio vede la Germania passare in vantaggio al 21’ con Ruhr. I Paesi Bassi rispondono al 34’ con Kemperman. I tedeschi sembrano poter far proprio il torneo tornando avanti nel punteggio a quattro minuti dal termine con Staib. I padroni di casa non si arrendono pervenendo al pareggio a sei secondi dalla fine con Janssen su penalty corner. Negli shootout i Paesi Bassi si rivelano infallibili andando a segno con Hertzberger, Bringman, Kemperman e Van Dam mentre dall’altra parte solo Fuchs riesce a trovare la via della rete al cospetto di Blaak. L’estremo difensore degli Orange, già protagonista di ottimi interventi nel primo quarto, neutralizza il tentativo di Ruhr e costringe Herzbruch all’errore.

Hockey su prato – Euro 2021

SEMIFINALI

Inghilterra vs Germania 2-3

Paesi Bassi vs Belgio 2-2 (3-1 agli shootout)

FINALI

3°/4° posto: Inghilterra vs Belgio 2-3

1°/2° posto: Germania vs Paesi Bassi 2-2 (1-4 agli shootout)

CLASSIFICA FINALE

1° Paesi Bassi

2° Germania

3° Belgio

4° Inghilterra

5° Spagna

6° Francia

7° Galles

8° Russia

Le prime cinque Nazionali si sono qualificate per i Mondiali del 2023.

Hockey su prato, Europei: vittorie per nazione

8 titoli: Germania.

6 titoli: Paesi Bassi.

2 titoli: Spagna

1 titolo: Belgio e Inghilterra.