Mondiali di hockey su ghiaccio: definiti i quarti di finale

I Mondiali di hockey di ghiaccio, in corso di svolgimento a Riga in Lettonia, approdano alla fase ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti dei quarti di finale, definiti in base all’esito dei due raggruppamenti da otto squadre della fase a gironi, vedranno giovedì 3 giugno i campioni olimpici della Russia (primi nel gruppo A) opposti ai vice-campioni del mondo del Canada (quarti nel gruppo B), la Svizzera (seconda nel gruppo A) affrontare i vice-campioni olimpici della Germania (terzi nel gruppo B), la Repubblica Ceca (terza nel gruppo A) incontrare i campioni del mondo in carica della Finlandia (secondi nel gruppo B) e la Slovacchia (quarta nel gruppo A) vedersela con gli Stati Uniti (primi nel gruppo B).

Si chiude qui l’avventura nel torneo iridato per la Svezia (nona), il Kazakistan (decimo), i padroni di casa della Lettonia (undicesimi), la Danimarca (dodicesima), la Norvegia (tredicesima), la Gran Bretagna (quattordicesima), la Bielorussia (quindicesima) e l’Italia (ultima senza punti all’attivo).

Mondiali di hockey su ghiaccio, girone A

I risultati

Russia vs Repubblica Ceca 4-3

Bielorussia vs Slovacchia 2-5

Danimarca vs Svezia 4-3

Gran Bretagna vs Russia 1-7

Repubblica Ceca vs Svizzera 2-5

Gran Bretagna vs Slovacchia 1-2

Svezia vs Bielorussia 0-1

Danimarca vs Svizzera 0-1

Slovacchia vs Russia 3-1

Repubblica Ceca vs Bielorussia 3-2 (overtime)

Gran Bretagna vs Danimarca 2-3 (overtime)

Svizzera vs Svezia 0-7

Russia vs Danimarca 3-0

Bielorussia vs Gran Bretagna 3-4

Svizzera vs Slovacchia 8-1

Svezia vs Repubblica Ceca 2-4

Sveia vs Gran Bretagna 4-1

Danimarca vs Bielorussia 5-2

Repubblica Ceca vs Gran Bretagna 6-1

Svizzera vs Russia 1-4

Slovacchia vs Danimarca 2-0

Bielorussia vs Svizzera 0-6

Svezia vs Slovacchia 3-1

Repubblica Ceca vs Danimarca 2-1 (shootout)

Russia vs Svezia 3-2 (shootout)

Svizzera vs Gran Bretagna 6-3

Slovacchia vs Repubblica Ceca 3-7

Russia vs Bielorussia 6-0

La classifica

01. Russia 17 (d.r. +18)

02. Svizzera 15 (d.r. +10)

03. Repubblica Ceca 13 (d.r. +9)

04. Slovacchia 12 (d.r. -5)

05. Svezia 10 (d.r. +7)

06. Danimarca 9 (-2)

07. Gran Bretagna 4 (d.r. -18)

08. Bielorussia 4 (d.r. -19)

* Le prime quattro classificate si qualificano per i quarti di finale.

Mondiali di hockey su ghiaccio, girone B

I risultati

Germania vs Italia 9-4

Canada vs Lettonia 0-2

Norvegia vs Germania 1-5

Finlandia vs Stati Uniti 2-1

Lettonia vs Kazakistan 2-3 (shootout)

Norvegia vs Italia 4-1

Kazakistan vs Finlandia 2-1 (shootout)

Canada vs Stati Uniti 1-5

Lettonia vs Italia 3-0

Germania vs Canada 3-1

Stati Uniti vs Kazakistan 3-0

Finlandia vs Norvegia 5-2

Kazakistan vs Germania 3-2

Canada vs Norvegia 4-2

Stati Uniti vs Lettonia 4-2

Finalndia vs Italia 3-0

Kazakistan vs Canada 2-4

Lettonia vs Norvegia 3-4 (shootout)

Italia vs Kazkistan 3-11

Norvegia vs Stati Uniti 1-2

Germania vs Finlandia 1-2

Italia vs Canada 1-7

Finlandia vs Lettonia 3-2 (overtime)

Stati Uniti vs Germania 2-0

Norvegia vs Kazakistan 3-1

Canada vs Finlandia 2-3 (shootout)

Italia vs Stati Uniti 2-4

Germania vs Lettonia 2-1

La classifica

01. Stati Uniti 18 (d.r +13)

02. Finlandia 17 (d.r. +9)

03. Germania 12 (d.r. +8)

04. Canada 10 (d.r. +1)

05. Kazakistan 10 (d.r. +4)

06. Lettonia 9 (d.r. -1)

07. Norvegia 8 (d.r. -4)

08. Italia 0 (d.r. -30)

* Le prime quattro classificate si qualificano per i quarti di finale.

Mondiali di hockey su ghiaccio, quarti di finale (3 giugno)

Russia vs Canada

Finlandia vs Repubblica Ceca

Svizzera vs Germania

Stati Uniti vs Slovacchia