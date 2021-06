Mondiali di hockey su ghiaccio, semifinali: USA-Canada e Finlandia-Germania

Le semifinali dei Mondiali di hockey di ghiaccio, in corso di svolgimento a Riga in Lettonia, vedranno domani gli Stati Uniti impegnati contro il Canada e la Finlandia opposta alla Germania.

La nazionale statunitense supera i quarti di finale conseguendo all’Arena Riga un perentorio successo sulla Slovacchia per 6-1. Settima affermazione di fila per la selezione diretta da Jack Capuano che nelle ultime otto gare ha incassato soltanto nove reti. Alle doppiette messe a segno da Colin Blackwell (16’ e 37’) e Conor Garland (20’ e 59’) e alle realizzazioni del 36enne capitano Brian Boyle (14’) e di Sasha Chmelevski (46’) la giovane Slovacchia oppone soltanto un centro del capocannoniere del torneo Peter Cehlarik (33’) per il provvisorio 1-3. Gli Stati Uniti se la vedranno ora con i rivali del Canada riusciti all’Olympic Sports Centre ad avere ragione all’overtime della favorita Russia per 2-1. I vice-campioni del mondo ribaltano lo svantaggio determinato al 35’ dalla realizzazione di Yevgeni Timkin andando a bersaglio al 46’ con Adam Henrique e nel prolungamento (62’) con Andrew Mangiapane splendidamente assistito da Troy Stecher.

Un’ottima prova a livello difensivo consente alla Finlandia di superare il turno a spese della Repubblica Ceca uscita sconfitta per 1-0 dall’Arena Riga. Decisiva, ai fini dell’affermazione dei campioni del mondo in carica, si rivela una rete al 33’ di Jere Innala. La Finlandia affronterà in semifinale la Germania protagonista all’Olympic Sport Centre di una vittoria in rimonta per 3-2 sulla Svizzera agli shootout. I rossocrociati, come era accaduto a Kosice contro il Canada nel 2019, vedono svanire nel corso dell’ultimo minuto la possibilità di entrare in semifinale. La Germania, sotto per 2-0 a seguito delle reti messe a segno da Roman Untersander (16’) e Fabrice Herzog (33’), accorcia le distanze al 38’ con Tom Kuhnhackl e perviene in extremis al pareggio a 44 secondi dalla fine con Leon Gawanke. Negli shootout i vice-campioni olimpici finiscono con il prevalere grazie ad una gran giocata di Marcel Noebels.

Mondiali di hockey su ghiaccio

Quarti di finale, 3 giugno

Russia vs Canada 1-2 (overtime)

Stati Uniti vs Slovacchia 6-1

Finlandia vs Repubblica Ceca 1-0

Svizzera vs Germania 2-3 (shootout)

Semifinali, 5 giugno

Stati Uniti vs Canada ore 13.15

Finlandia vs Germania ore 17.15

Finali, 6 giugno

3°/4° posto: ore 14.15

1°/2° posto: ore 19.15