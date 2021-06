Mondiali di hockey su ghiaccio: stasera la finale Finlandia-Canada

Saranno ancora Finlandia e Canada a contendersi il titolo iridato nell’hockey su ghiaccio nella finale in programma stasera (ore 19.15) all’Arena Riga. La nazionale finnica cercherà nella capitale lettone di bissare il successo ottenuto sui nordamericani due anni or sono a Bratislava nell’atto conclusivo della più recente edizione della competizione andata in scena in Slovacchia. Le due contendenti si sono già affrontate in questo torneo: i campioni in carica, cinque giorni fa, si sono aggiudicati agli shootout per 3-2 il confronto diretto valido per il settimo e ultimo turno del gruppo B della fase a gironi. Il punto conquistato si rivelò sufficiente al Canada per assicurarsi in extremis la qualificazione ai quarti di finale.

La Finlandia, laureatasi in tre circostanze campione del mondo, si è guadagnata l’accesso alla finale grazie ad una sofferta affermazione per 2-1 conseguita a spese dei vice-campioni olimpici della Germania. La selezione diretta da Jukka Jalonen, dopo essere andata a segno al 14’ con Pakarinen con la complicità di Niedeberger ed al 19’ con Bjorninen approfittando di uno sbandamento della difesa avversaria, ha faticato a contenere la reazione dei tedeschi riusciti però soltanto a dimezzare lo svantaggio con una realizzazione dalla distanza di Plachta al 32’.

Il Canada è approdato all’atto conclusivo dei Mondiali di hockey su ghiaccio (già vinti 26 volte) piegando in semifinale gli Stati Uniti per 4-2. Alle reti di Pirri (3’), Mangiapane (25’ e 41’) e Danforth (a 24 secondi dalla fine) gli USA hanno risposto soltanto con una segnatura di Blackwell (18’) per il momentaneo 1-1 e con un centro di Chmelevski (44’) per il provvisorio 2-3. Per la Nazionale statunitense si è trattata della decima sconfitta di fila patita alla soglie della finale raggiunta per l’ultima volta nel 1960 in occasione dei Giochi Olimpici invernali vinti in casa a Squaw Valley.

Mondiali di hockey su ghiaccio

QUARTI DI FINALE

Russia vs Canada 1-2 (overtime)

Finlandia vs Repubblica Ceca 1-0

Svizzera vs Germania 2-3 (shootout)

Stati Uniti vs Slovacchia 6-1

SEMIFINALI

Stati Uniti vs Canada 2-4

Finlandia vs Germania 2-1

FINALI

3°/4° posto: Stati Uniti vs Germania

1°/2° posto: Finlandia vs Canada