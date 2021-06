NHL: i Tampa Bay Lightning avanzano alle semifinali

I Tampa Bay Lightning, campioni in carica della National Hockey League (NHL), ottengono il passaggio alle semifinali della Stanley Cup 2021 eliminando al secondo turno i Carolina Hurricanes in cinque partite (4-1). La franchigia della Florida guidata da Jon Cooper si garantisce la certezza della qualificazione e del conseguente titolo della Central Division aggiudicandosi in trasferta per 2-0 la quinta sfida dell’inedita serie dei playoffs. Decisive, ai fini della terza affermazione inanellata alla PNC Arena di Raleigh dai Tampa Bay Lightning, si rivelano le reti di Brayden Point (25’) e Ross Colton (50’) ma anche i ventinove interventi compiuti da Andrei Vasilevskiy. Per conoscere l’avversaria in semifinale “The Bolts” dovranno attendere l’esito della serie tra i Boston Bruins ed i New York Islanders con la compagine della “Grande Mela” al momento avanti per 3-2.

Nella gara 5 del secondo turno disputata alla “Ball Arena” di Denver i Vegas Golden Knights conseguono in rimonta un successo esterno all’overtime sui Colorado Avalanche per 3-2. La formazione diretta da Peter DeBoer, dopo aver risposto nell’ultimo periodo con le reti di Alex Tuch (42’) e Jonathan Marchessault (45’) al doppio svantaggio determinato dalle segnature di Brandon Saas in chiusura di primo tempo (19:58) e di Joonas Donskoi sul finire del secondo (37’), conquista la vittoria grazie ad una realizzazione in contropiede di Mark Stone in avvio di supplementare (50’’). La terza vittoria di fila permette ai Vegas Golden Knights di ribaltare a proprio favore la situazione nella serie portandosi a condurre per 3-2.

NHL – Central Division, secondo turno: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning

Raleigh, gara 1: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 1-2

Raleigh, gara 2: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 1-2

Tampa, gara 3: Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 2-3 (overtime)

Tampa, gara 4: Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 6-4

Raleigh, gara 5: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 0-2

Serie: 1-4, Tampa Bay Lightning qualificati alle semifinali.

NHL – West Division, secondo turno: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Denver, gara 1: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 7-1

Denver, gara 2: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-2 (overtime)

Las Vegas, gara 3: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 3-2

Las Vegas, gara 4: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 5-1

Denver, gara 5: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 2-3 (overtime)

Las Vegas, gara 6: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche giovedì notte

Eventuale gara 7: a Denver sabato notte

Serie: 2-3.