NHL: gli Islanders raggiungono in semifinale i Lightning

Nella National Hockey League (NHL) saranno ancora i New York Islanders a contendere ai Tampa Bay Lightning l’accesso all’atto conclusivo della Stanley Cup. La compagine della “Grande Mela” si assicura il titolo nella East Division e la conseguente rivincita contro i campioni in carica (usciti sempre vincenti nelle tre precedenti serie disputate nei playoff) eliminando al secondo turno i Boston Bruins in sei partite (4-2).

Decisiva ai fini della qualificazione alle semifinali si rivela per la formazione diretta da Barry Trotz il perentorio successo interno per 6-2 ottenuto nella sesta sfida andata in scena al Nassau Coliseum. Alle reti messe a segno per i padroni di casa da Travis Zajac (8:52), Brock Nelson (25:20 e 32:39), Kyle Palmieri (36:07’), Cal Clutterbuck (59:01) e Ryan Pulock (59:12) i Boston Bruins oppongono soltanto una doppietta di Brad Marchand (17:36 per il momentaneo 1-1 e 45:38 per il provvisorio 2-4). Per la franchigia del Massachusetts, esclusa come nella passata edizione dalla lotta per il titolo al secondo turno dopo essere stata finalista in quella del 2019 contro i St. Louis Blues, si conferma la tradizione negativa nella post season contro i New York Islanders alla terza affermazione in altrettante serie disputate.

NHL – East Division, secondo turno: Boston Bruins vs New York Islanders

Boston, gara 1: Boston Bruins vs New York Islanders 5-2

Boston, gara 2: Boston Bruins vs New York Islanders 3-4 (overtime)

New York, gara 3: New York Islanders vs Boston Bruins 1-2 (overtime)

New York, gara 4: New York Islanders vs Boston Bruins 4-1

Boston, gara 5: Boston Bruins vs New York Islanders 4-5

New York, gara 6: New York Islanders vs Boston Bruins 6-2

Serie: 2-4, New York Islanders qualificati alle semifinali.

NHL – Semifinali (al meglio delle sette partite)

Tampa Bay Lightning vs New York Islanders

vincente Colorado Avalanche/Vegas Golden Knights vs Montréal Canadiens