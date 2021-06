NHL: i Vegas Golden Knights stupiscono ancora

Il quadro delle squadre semifinaliste nella National Hockey League (NHL) si completa con la presenza dei Vegas Golden Knights. La franchigia del Nevada, entrata nella lega soltanto nel 2017, consegue a spese dei Colorado Avalanche la sua terza qualificazione alle semifinali playoff della Stanley Cup . La compagine diretta da Peter DeBoer chiude a proprio favore l’inedita serie del secondo turno, iniziata con due ko, inanellando quattro vittorie di fila. Decisivo ai fini del secondo ingresso consecutivo tra le prime quattro dei Vegas Golden Knights si rivela il successo interno per 6-3 ottenuto in gara 6.

Il confronto vede i padroni di casa ribaltare, già nel corso del primo tempo, l’iniziale svantaggio determinato da una rete di Devon Toews (00:23) con le realizzazioni di Nick Holden (1:15) e William Karlsson (15:23). I Colorado Avalanche, pervenuti al pari con Mikko Rantanen (23:47), riescono con Andre Burakovski (16:52) a rispondere ad un secondo tentativo di fuga degli avversari generato da una segnatura di Keegan Kolesar al 34:47 ma non al terzo. I Vegas Golden Knights, tornati avanti poco prima dell’ultimo intervallo grazie ad una rete di Alex Pietrangelo (39:42), allungano infatti con decisione nel terzo periodo in virtù delle realizzazioni di William Carrier (51:46) e Max Pacioretty (56:50). A contendere ai campioni della West Division l’accesso alla finale ci saranno i Montréal Canadiens.

NHL – West Division, secondo turno: Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights

Denver, gara 1: Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights 7-1

Denver, gara 2: Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights 3-2 (overtime)

Las Vegas, gara 3: Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche 3-2

Las Vegas, gara 4: Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche 5-1

Denver, gara 5: Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights 2-3 (overtime)

Las Vegas, gara 6: Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche 6-3.

Serie: 2-4, Vegas Golden Knights qualiifcati alle semifinali.