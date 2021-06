NHL: Montréal Canadiens in semifinale

Nella National Hockey League (NHL) i Canadiens de Montréal sono la prima squadra a qualificarsi per le semifinali della Stanley Cup 2021. La formazione diretta da Dominique Ducharme si laurea campione della North Division facendo seguire all’eliminazione al primo turno dei Toronto Maple Leafs in gara 7 uno sweep (4-0) nel secondo ai danni dei Winnipeg Jets. I Canadiens si assicurano la certezza dell’ingresso tra le migliori quattro della lega aggiudicandosi in casa all’overtime per 3-2 la quarta sfida dell’inedita serie dei playoff.

Decisiva, dopo che i Winnipeg Jets erano riusciti nel secondo periodo a rispondere con una doppietta di Logan Stanley (22’ e 26’) allo 0-2 del primo tempo generato delle realizzazioni di Erik Gustafsson (9’) e Artturi Lehkonen (20’), si rivela una rete di Tyler Toffoli dopo 1’ e 39’’ del supplementare. Per Montréal che aveva strappato per sedicesima la qualificazione alla post season chiudendo la regular season con una striscia aperta di cinque sconfitte si è trattato del settimo successo consecutivo nei playoffs della Stanley Cup 2021. In semifinale i Canadiens affronteranno la vincente della serie tra i Colorado Avalanche ed i Vegas Golden Knights attualmente in parità sul 2-2.

Nell’altro incontro disputato nella notte i New York Islanders si sono imposti in trasferta per 5-4 sui Boston Bruins. La seconda affermazione di fila colta al TD Garden consente alla franchigia della Grande Mela di passare per la prima volta a condurre nella serie e garantirsi per mercoledì notte al Nassau Coliseum il primo match point per le semifinali.

NHL – North Division, secondo turno: Winnipeg Jets – Montréal Canadiens

Winnipeg, gara 1: Winnipeg Jets – Montréal Canadiens 3-5

Winnipeg, gara 2: Winnipeg Jets – Montréal Canadiens 0-1

Montréal, gara 3: Montréal Canadiens – Winnipeg Jets 5-1

Montréal, gara 4: Montréal Canadiens – Winnipeg Jets 3-2 (overtime)

Serie: 0-4, Montréal Canadiens qualificati.

NHL – East Division, secondo turno: Boston Bruins – New York Islanders

Boston, gara 1: Boston Bruins – New York Islanders 5-2

Boston, gara 2: Boston Bruins – New York Islanders 3-4 (overtime)

New York, gara 3: New York Islanders – Boston Bruins 1-2 (overtime)

New York, gara 4: New York Islanders – Boston Bruins 4-1

Boston, gara 5: Boston Bruins – New York Islanders 4-5

New York gara 6: New York Islanders – Boston Bruins mercoledì notte

Eventuale gara 7: a Boston venerdì notte

Serie: 2-3.