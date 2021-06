NHL playoffs: Montréal prima finalista

I Montréal Canadiens tornano dopo 28 anni a disputare la finale della Stanley Cup: la franchigia più titolata nella storia della NHL (National Hockey League) con i suoi 24 trionfi si garantisce l’approdo all’atto conclusivo della 104esima edizione della competizione aggiudicandosi per 4-2 la serie di semifinale contro i Vegas Golden Knights. Un risultato davvero sorprendente se si considera che gli Habs si erano presentati al via dei playoff con il peggior record della regular season (conquistati il 52,7% dei punti disponibili) fra le sedici squadre aventi diritto.

Il passaggio del turno dei Montréal Canadiens si materializza in gara-6 con il successo interno per 3-2 ottenuto all’overtime al “Bell Centre”. Decisiva, dopo che nei tempi regolamentari i Vegas Golden Knights avevano puntualmente risposto con Reilly Smith (14:54) e Alec Martinez (41:08) ai tentativi di fuga dei padroni di casa promossi da Shea Weber (14:06) e Coel Caufield (29.36), si rivela nel supplementare una rete realizzata da Artturi Lehkonen al 61:39 su assist di Phillip Danault. A distanza di dieci anni dalla sfortunata apparizione in finale dei Vancouver Canucks (3-4 contro i Boston Bruins) una squadra canadese tornerà dunque a lottare per il titolo. Per conoscere l’avversaria degli Habs bisognerà però attendere l’esito della serie tra i campioni in carica dei Tampa Bay Lightning ed i New York Islanders che attualmente vede la franchigia della Florida avanti per 3-2.

NHL, semifinale: Vegas Golden Knights vs Montréal Canadiens

Las Vegas, gara 1: Vegas Golden Knights vs Montréal Canadiens 4-1

Las Vegas, gara 2: Vegas Golden Knights vs Montréal Canadiens 2-3

Montréal, gara 3: Montréal Canadiens vs Vegas Golden Knights 3-2 (overtime)

Montréal, gara 4: Montréal Canadiens vs Vegas Golden Knights 1-2 (overtime)

Las Vegas, gara 5: Vegas Golden Knights vs Montréal Canadiens 1-4

Montréal, gara 6: Montréal Canadiens vs Vegas Golden Knights 3-2 (overtime)

Serie: 2-4, Montréal Canadiens qualificati per la finale.