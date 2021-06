NHL playoffs: Tamba Bay raggiunge in finale Montréal

I Tampa Bay Lightning si guadagnano per la seconda stagione consecutiva il diritto a disputare la finale dei playoffs della Stanley Cup: la franchigia della Florida, come nell’edizione precedente terminata con il trionfo sui Dallas Stars, conquistano l’accesso all’atto conclusivo della National Hockey League (NHL), in programma da lunedì contro i Montréal Canadiens, estromettendo in semifinale i New York Islanders. La formazione diretta da Jon Cooper consegue l’obiettivo aggiudicandosi per 1-0 la decisiva gara-7 andata in scena sul ghiaccio amico dell’Amalie Arena.

Determinanti ai fini dell’affermazione dei padroni di casa si rivelano la rete dell’attaccante canadese Yanni Gourde su assist di Alex Killorn in avvio di secondo periodo (21:49) ma anche i diciotto interventi dell’estremo difensore russo Andrei Vasilevskiy riuscito a mantenere la propria gabbia inviolata come in gara-5. Per i Tampa Bay Lighning si tratta del quarto approdo alla serie per il titolo. I Bolts, oltre al successo riportato nella passata stagione, possono vantare quello del 2003 contro i Calgary Flames (4-3) mentre hanno rimediato una sconfitta (4-2) nella finale del 2015 disputata contro i Chicago Blackhawks. I precedenti nei playoff tra le due finaliste vedono la compagine della Florida avanti per 2-1. Lightning e Canadiens non si sono mai incontrati nel corso di questa stagione.

NHL, semifinale: Tampa Bay Lightning vs New York Islanders

Tampa Bay, gara 1: Tampa Bay Lightning vs New York Islanders 1-2

Tampa Bay, gara 2: Tampa Bay Lightning vs New York Islanders 4-2

New York, gara 3: New York Islanders vs Tampa Bay Lightning 1-2

New York, gara 4: New York Islanders vs Tampa Bay Lightning 3-2

Tampa Bay, gara 5: Tampa Bay Lightning vs New York Islanders 8-0

New York, gara 6: New York Islanders vs Tampa Bay Lightning 3-2 (overtime)

Tampa Bay, gara 7: Tampa Bay Lightning vs New York Islanders 1-0

Serie: 4-3, Tampa Bay Lightning qualificati per la finale.