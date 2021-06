NHL finale, gara 1: Tamba Bay apre la serie con una manita

Nella National Hockey League (NHL) i Tampa Bay Lightning, trascinati soprattutto dal capocannoniere dei playoffs Nikita Kucherov, conseguono una perentoria affermazione interna per 5-1 sui Montréal Canadiens nel primo atto della serie di finale della Stanley Cup 2021. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani, sempre all’Amalie Arena, per la disputa di gara 2.

Il confronto vede i Tampa Bay Lightning portarsi sul 2-0 in avvio del periodo centrale con le deviazioni vincenti di Erik Cernak (6:19) e Yanni Gourde (25:47) rispettivamente effettuate su un bel passaggio di Ondrej Palat e su un tentativo a rete di Blake Coleman. I Montréal Canadiens riescono ad accorciare le distanze con una fortunata conclusione di Ben Chiarot (37:40) ed in chiusura di frazione ad andare vicinissimi al pareggio con Brendan Gallagher.

Nell’ultima frazione sale prepotentemente in cattedra Nikita Kucherov: la 28enne ala destra russa dei Tampa Bay Lightning provoca con un tentativo di servizio al centro per Ondrej Palat la deviazione nella propria porta di Ben Chiarot (42:00), sigla la quarta rete sugli sviluppi di un ingaggio (51:25) ed in situazione di superiorità numerica porge a sinistra al libero Steven Stamkos il disco del definitivo 5-1 (58:50). Tra i campioni in carica della NHL merita ancora una volta di essere sottolineata la prestazione fornita dall’estremo difensore Andrei Vasilevskiy (18 parate).

NHL finale: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

Tampa Bay, gara 1: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 5-1

30 giugno a Tampa Bay, gara 2: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

02 luglio a Montréal, gara 3: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

05 luglio a Montréal, gara 4: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

07 luglio a Tampa Bay, eventuale gara 5: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

09 luglio a a Montréal, eventuale gara 6: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

11 luglio a Tampa Bay, eventuale gara 7: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens