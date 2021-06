Pallamano Serie A, 30ª giornata: risultati, classifica e verdetti

L’ultima giornata della Serie A di pallamano riserva un incredibile finale nei bassifondi della classifica: la Santarelli Cingoli che nella decisiva sfida salvezza con i rivali dello Sparer Eppan aveva bisogno di un successo con almeno due reti di scarto vede svanire allo scadere il possibile raggiungimento dell’obiettivo. La compagine marchigiana si procura in extremis con Strappini il sette metri che potrebbe vanificare il parziale di 5-0 confezionato dal 55’ da mai domi avversari (Raffl tra i pali su tutti): il tentativo di Antic sul 29-28 s’infrange sul palo generando inevitabilmente stati emotivi completamente differenti sui due fronti. La Santarelli Cingoli, per la peggior differenza reti nei confronti diretti con lo Sparer Eppan, va a completare il terzetto delle squadre retrocesse in Serie A2 che già annoverava la Banca Popolare Fondi ed il Salumificio Riva Molteno.

L’altro verdetto rimasto in sospeso a sessanta minuti riguardava il posto d’onore alle spalle della splendida Pallamano Conversano protagonista di un’autentica cavalcata trionfale verso la conquista del sesto scudetto della sua storia. Ad aggiudicarsi il secondo posto e il conseguente accesso alla EHF European Cup della prossima stagione (già ottenuto oltre che dai neo-campioni anche da Cassano Magnago) è la Raimond Sassari che nella corsa per il prestigioso piazzamento, detenuto per tutto il girone di ritorno, fa valere la miglior differenza reti complessiva nei confronti dell’Acqua & Sapone Junior Fasano andata ad un passo dal completare una clamorosa rimonta in classifica. La formazione turrigiana si congeda con un successo casalingo sul Brixen per 31-23 mentre quella pugliese consegue un’agevole vittoria in trasferta a Cassano (39-22). Nelle altre gare del trentesimo turno si registrano le affermazioni interne della Banca Popolare Fondi sul Pressano (29-24) e dell’Ego Siena sul Salumificio Riva Molteno (34-32) e da quelle esterne del Conversano a Trieste (24-19) e dell’Alperia Merano a Siracusa (32-28).

Pallamano Serie A 2020-21: i risultati della 30ª giornata

Raimond Sassari vs Brixen 31-23

Trieste vs Conversano 19-24

Banca Popolare Fondi vs Pressano 29-24

Santarelli Cingoli vs Sparer Eppan 29-28

Cassano Magnago vs Acqua & Sapone Junior Fasano 22-39

Ego Siena vs Salumificio Riva Molteno 34-32

Teamnetwork Albatro Siracusa vs Alperia Merano 28-32

Pallamano Serie A 2020-21: classifica finale

01. Conversano 51

02. Raimond Sassari 38

03. Acqua & Sapone Junior Fasano 38

04. Bozen 36

05. Alperia Merano 32

06. Ego Siena 31

07. Pressano 29

08. Brixen 28

09. Cassano Magnago 26

10. Teamnetwork Albatro 22

11. Trieste 21

12. Sparer Eppan 19

13. Santarelli Cingoli 19

14. Banca Popolare Fondi 16

15. Salumificio Riva Molteno 14

Pallamano Serie A 2020-21: i verdetti

Conversano campione d’Italia

Conversano, Raimond Sassari e Cassano Magnago (finalista Coppa Italia) accedono alle EHF European League.

Santarelli Cingoli, Banca Popolare Fondi e Salumificio Riva Molteno retrocedono in Serie A2.

Pallamano Serie A: vittorie per squadra

17 titoli: Trieste.

06 titoli: Conversano.

05 titoli: Bozen.

04 titoli: Rovereto.

03 titoli: Casarano, Junior Fasano e Ortigia.

02 titoli: Brixen e Prato.

01 titolo: Buscaglione Roma, C.S. Esercito, CUS Verona, Flaminio Genovesi, Merano e Scafati.