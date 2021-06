Pallamano Champions League: la finale è Aalborg-Barcellona

L’atto conclusivo della Champions League di pallamano vedrà l’Aalborg Håndbold opposto al Barcellona. E’ questo il verdetto delle semifinali della Final Four in corso di svolgimento alla “Lanxess Arena” di Colonia in Germania. La prima sfida della giornata riserva una grande sorpresa. L’Aalborg Håndbold, mai entrata precedentemente tra le prime quattro squadre del Vecchio Continente, centra una storica qualificazione alla gara decisiva per l’assegnazione del titolo sconfiggendo in rimonta il favorito Paris Saint-Germain per 35-33. La compagine danese guidata da Stefan Madsen, una volta ribaltato il risultato a proprio favore (26-25 al 50’) con un perentorio break di 9-3, non si lascia prendere dall’emozione rispondendo con sicurezza sino al termine ai tentativi avversari di rovesciare nuovamente la situazione.

Nell’altra semifinale il Barça, tenendo fede ai pronostici della vigilia, prevale alla distanza sui francesi dell’HBC Nantes per 31-26. Diciannovesima vittoria in altrettante partite di questa edizione del torneo per la formazione catalana diretta da Xavi Pascual che al 38’ sul 17-17 avvia un tramortente parziale di 9-3 che si rivelerà essere decisivo sulle sorti del confronto. Quella in programma domani alle ore 18 sarà la quindicesima finale nella massima competizione europea per i blaugrana alla ricerca dell’agognata “decima”.

Pallamano, tabellini semifinali Champions League

PARIS SAINT-GERMAIN vs AALBORG HANDBOLD 33-35 (13-15)

Paris Saint-Germain: Gerard (3/19), Genty (3/22); Steins 4, Keita, Kristopans, Kounkoud, Sole Sala 4, Toft Hansen 1, Remili 7, Syprzak 2, L. Karabatic 4, Morros de Argila, Hansen 6, N. Karabatic, Prandi 3, Nahi 2. All.: Raul Gonzalez Gutierez.

Aalborg Håndbold: Gade (8/28), Aggefors (4/17); Jakobsen 1, Rasmussen, Klove, Barthold 1, Claar 8, Sandell 4, Christensen 5, M. S. Jensen 5, A. H. Jensen, Christiansen, Mollgaard Jensen 4, Antonsen 5, Juul-Lassen 2. All.: Stefan Madsen.

Arbitri: Bojan Lah (Svn) e David Sok (Svn).

Tiri dai 7 metri: Paris Saint-Germain 6/6; Aalborg Håndbold 2/4.

BARCELLONA vs HBC NANTES 31-26 (15-13)

Barcellona: Perez de Vargas (16/41), Moller (0/2); Mortensen 3, R. Entrerrios Rodriguez 2, Sorhaindo, Dolenec 4, Jank, N’Guessan 3, Gomez Abello 5, Goncalves dos Santos, Mem 5, Cindric 1, Pascual Garcia, Makuc 3, Fabregas 5, Frade 1. All. Xavi Pascual.

HBC Nantes: Dumoulin (0/1), Nielsen (14/44); Damatrin-Bertrand 1, Briet, Ovnicek 2, Rivera Folch 6, Cavalcanti 2, Augustinussen, Pechmalbec 3, Figueras Trejo, Feliho, Minne 1, Lazarov 2 Gurbindo Martinez 1, Balague Romeo 4, Monar 4. All.: Alberto Entrerrios Rodriguez.

Arbitri: Mirza Kurtagic (Swe) e Mattias Wetterwik (Swe).

Tiri dai 7 metri: Barcellona 4/6; HBC Nantes 4/4.