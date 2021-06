Pallamano femminile, qualificazioni Euro 2022: l’Italia cede alla Bosnia Erzegovina

La Nazionale italiana di pallamano femminile, dopo la vittoria ottenuta a tavolino (10-0) contro la Lettonia, soccombe a Veria in Grecia contro la Bosnia Erzegovina per 25-22 nella seconda giornata del girone 2 della prima fase di qualificazione ai Campionati Europei in programma in Slovenia, Macedonia del Nord e Montenegro dal 4 al 22 novembre 2022. Il ko subito contro le balcaniche riduce sensibilmente le speranze di approdo alla seconda fase di qualificazione della rappresentativa diretta da Ljiljiana Ivaci priva di Babbo, Cappellaro e Fanton. Le azzurre per avere la certezza di proseguire l’avventura continentale avranno, verosimilmente, bisogno di un largo successo sulle favorite padrone di casa della Grecia nell’ultimo impegno previsto dal calendario.

L’equilibrio si spezza intorno al quarto d’ora: la Bosnia Erzegovina con un parziale di 4-0 determinato da una rete di Topic e da tre centri in rapida successione di Marija Gudelj si porta al 21’ avanti 10-7. L’Italia, trascinata da Manojlovic (cinque reti consecutive, di cui tre dai 7 metri) dopo esserlo stata in avvio da Dalla Costa, si riporta per due volte a contatto con le avversarie (11-12 e 12-13). Le bosniache, andando a segno tre volte di fila con Demic, Kolasinac e Vrancic, arrivano in apertura di ripresa a toccare il massimo vantaggio sul 16-12.

La reazione dell’Italia è immediata: un break di 5-1 confezionato dalle segnature di Manojlovic, Rotondo, Stettler, Romeo e Fabbo riporta allo scoccare dell’ora di gioco le sorti del match in perfetta parità a quota 17. La Bosnia Erzegovina si vede respingere un terzo tentativo di fuga (dal 19-17 al 19-19) ma non il quarto. La rappresentativa balcanica, dopo aver incassato al 51’ il 21-21 di Lauretti-Matos, avvia infatti un mini-break di 3-0, generato dalle realizzazioni di Isic, Kolasinac e Topic, cui le azzurre non sapranno replicare. La rete di Del Balzo al 58’ (l’unica messa a segno dall’Italia negli ultimi 8’ e 49’’) non si rivelerà sufficiente per riaprire il confronto.

BOSNIA ERZEGOVINA – ITALIA 25-22 (15-12)

Bosnia Erzegovina: A. Gudelj (19/41); Curic, Cutura 1, Ilic 1, Knezovic, Vrancic 3, Kolasinac 5, M. Gudelj 5, Demic 5, Dautovic, Boras, Isic 3, Krsic, Vuklis, Zvekis, Topic 2. All.: Radan Rovcanin.

Italia: Prünster (9/32), Luchin (0/2); Podda, Stefanelli, Dalla Costa 5, Rotondo 1, Del Balzo 2, Fabbo 1, C. Djiogap, V. Djiogap, Manojlovic 8, Di Pietro, Eder, Romeo 1, Lauretti-Matos 2, Stettler 2.

Arbitri: Erdoan Vitaku (KOS) e Arsim Vitaku (KOS).

Tiri dai 7 metri: Bosnia Erzegovina 4/5, Italia 4/4.

Pallamano femminile, girone 2 prima fase qualificazioni Euro 2022

Prima giornata

Italia vs Lettonia 10-0 (a tavolino)

Grecia vs Bosnia Erzegovina 29-18 (15-10)

Seconda giornata

Bosnia Erzegovina vs Italia 25-22 (15-12)

Lettonia vs Grecia 17-34 (8-17)

Terza giornata, 6 giugno

Bosnia Erzegovina vs Lettonia

Grecia vs Italia

La classifica

01. Grecia 4 (+28 d.r.)

02. Italia 2 (+7 d.r.)

03. Bosnia 2 (-8 d.r.)

04. Lettonia 0 (-27 d.r.)