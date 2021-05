Pallamano femminile Final Eight Serie A2: oggi le semifinali

I Preliminary Round della Final Eight della Serie A2 di pallamano femminile vanno agli archivi determinando per le semifinali odierne in programma al Centro Tecnico Federale di Chieti i seguenti accoppiamenti: Casalgrande Padana-Tushe Prato e Bruneck-Mezzocorona. Le squadre vincenti saranno promosse in Serie A e si contenderanno nell’atto conclusivo, in programma domani, la coppa nazionale di categoria.

La Casalgrande Padana si assicura il passaggio alle semifinali della Final Eight vincendo il girone A: la compagine reggiana chiude a punteggio pieno il raggruppamento prevalendo alla distanza sul Cellini Padova per 29-22. Obiettivo qualificazione raggiunto anche dal Mezzocorona secondo classificato con 4 punti all’attivo in virtù della sofferta vittoria in rimonta per 28-26 ottenuta a spese di Aretusa. Da segnalare fra le trentine le 15 reti realizzate da Aurora Gislimberti.

Il primato nel girone B va al Bruneck: la formazione altoatesina consegue il suo terzo successo in altrettanti impegni sconfiggendo in volata il Nama-TMS-Recurplast Teramo per 26-25. L’altro posto disponibile per le semifinali se lo aggiudica il Tushe Prato. Il complesso toscano chiude il raggruppamento al secondo posto con 4 punti a seguito dell’affermazione per 31-27 colta sulla Venplast Dossobuono grazie anche alle 14 segnature della quindicenne Charity Iyamu.

Pallamano femminile: Final Eight Serie A2, girone A

Prima giornata

Casalgrande Padana vs Aretusa 29-25

Cellini Padova vs Mezzorona 22-28

Seconda giornata

Mezzocorona vs Casalgrande Padana 22-36

Aretusa vs Cellini Padova 23-24

Terza giornata

Casalgrande Padana vs Cellini Padova 29-22

Aretusa vs Mezzocorona 26-28

La classifica

01. Casalgrande Padana 6

02. Mezzocorona 4

03. Cellini Padova 2

04. Aretusa 0

Pallamano femminile: Final Eight Serie A2, girone B

Prima giornata

Nama-TMS-Recurplast Teramo vs Venplast Dossobuono 33-29

Bruneck vs Tushe Prato 31-28

Seconda giornata

Tushe Prato vs Nama-TMS-Recurplast Teramo 34-31

Venplast Dossobuono vs Bruneck 23-24

Terza giornata

Nama-TMS-Recurplast Teramo vs Bruneck 25-26

Venplast Dossobuono vs Tushe Prato 27-31

La classifica

01. Bruneck 6

02. Tushe Prato 4

03. Nama-TMS-Recurplast Teramo 2

04. Venplast Dossobuono 0

Pallamano femminile: Final Eight Serie A2, semifinali

15.30 Casalgrande Padana vs Tushe Prato

17.30 Bruneck vs Mezzocorona