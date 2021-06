Pallanuoto femminile, World League Super Final: la Russia si riscatta, OK Canada, USA e Spagna

La Super Final della World League di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento all’Olympic Aquatic Centre di Atene, fa registrare nella seconda giornata del girone A il riscatto della Russia vittoriosa di misura sull’Ungheria per 14-13. La rappresentativa vice-campione d’Europa si ritrova in avvio di terzo periodo sotto di tre lunghezze (6-9) ma trova la forza per ribaltare definitivamente la situazione a proprio favore andando a segno quattro volte di fila.

A comandare in solitaria il raggruppamento alla luce del ko delle magiare resta soltanto il Canada protagonista di una netta affermazione sul Giappone per 16-10. I giochi per la definizione delle prime tre posizioni restano però più che mai aperti a trentadue minuti dal termine in questo girone del Preliminary Round. Situazione decisamente più fluida nell’altro gruppo. Stati Uniti e Spagna bissano, infatti, i successi ottenuti al debutto aggiudicandosi agevolmente i rispettivi impegni sostenuti contro il Kazakistan (20-2) e le padrone di casa della Grecia (14-8). L’odierno confronto diretto determinerà la prima classificata del girone B.

Pallanuoto femminile, World League Super Final

GIRONE A

Prima giornata

Ungheria vs Giappone 26-10 (7-1; 5-4; 5-1; 9-4)

Canada vs Russia 12-10 (5-1; 2-3; 2-4; 3-2)

Seconda giornata

Canada vs Giappone 16-10 (4-3; 5-1; 3-3; 4-3)

Russia vs Ungheria 14-13 (2-2; 4-6; 5-3; 3-2)

La classifica

01. Canada 6 (+8 d.r.)

02. Ungheria 3 (+15 d.r.)

03. Russia 3 (-1 d.r.)

04. Giappone 0 (-22 d.r.)

Prossimo turno, oggi 16 giugno

Ungheria vs Canada

Giappone vs Russia

GIRONE B

Prima giornata

Spagna vs Kazakistan 20-11 (5-5; 7-1; 2-0; 6-5)

Stati Uniti vs Grecia 16-9 (4-3; 4-2; 4-2, 4-2)

Seconda giornata

Stati Uniti vs Kazakistan 20-2 (9-0; 6-2; 1-0; 4-0)

Grecia vs Spagna 8-14 (2-5; 1-3; 3-2; 2-4)

La classifica

01. Stati Uniti 6 (+25)

02. Spagna 6 (+15)

03. Grecia 0 (-13)

04. Kazakistan 0 (-27)

Il prossimo turno, oggi 16 giugno

Spagna vs Stati Uniti

Kazakistan vs Grecia