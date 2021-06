Pallanuoto femminile, World League: stasera le semifinali Russia-USA e Ungheria-Canada

Oggi conosceremo i nomi delle nazionali che domani si contenderanno il titolo nell’atto conclusivo della diciassettesima edizione della World League di pallanuoto femminile. Stasera all’Olympic Aquatic Centre di Atene si disputeranno, infatti, le semifinali della competizione che vedranno la Russia impegnata contro gli Stati Uniti e l’Ungheria affrontare il Canada.

I quarti di finale riservano un’amara eliminazione per le padrone di casa della Grecia. La selezione ellenica soccombe 12-10 ai tiri di rigore contro le vice-campionesse del mondo e d’Europa della Russia. Una soluzione resasi necessaria dopo che i tempi regolamentari, dominati dall’equilibrio, avevano fatto registrare un pareggio per 8-8. Decisamente più agevole, come del resto era ampiamente prevedibile, si rivela il compito per gli Stati Uniti: le campionesse del mondo e olimpiche infliggono un pesante 20-6 al Giappone. Da sottolineare nella nazionale a stelle e strisce la prova offerta dalla capitana Maggie Steffens (4/4 in meno di 12’ di utilizzo).

Nessun problema anche per il Canada largamente vittorioso sul Kazakistan per 11-3. Quarto successo in altrettanti incontri per l’outsider nordamericano protagonista di una partenza bruciante (5-0 al termine del primo periodo). Il quadro delle semifinaliste è completato dall’Ungheria uscita vincente per 10-8 dall’attesa sfida contro una Spagna poco efficace al tiro (8/35). La rappresentativa iberica campione d’Europa, dopo essere tornata al 22’ a contatto con le avversarie (6-7) con due reti in rapida successione di Anna Espar I Llaquet, subisce un secondo mini-break magiaro di 3-0 generato dalle realizzazioni di Rita Keszthelyi, Greta Gurisatti e Krisztina Garda che renderà inutile il disperato tentativo di rimonta attuato negli ultimi 5’ e 41’’.

Pallanuoto femminile, World League

QUARTI DI FINALE

Russia vs Grecia 10-8 (2-3; 4-3; 1-2; 1-0; 4-2 rigori)

Giappone vs Usa 6-20 (1-4; 1-6; 1-6; 3-4)

Ungheria vs Spagna 10-8 (3-3; 3-1; 2-2; 2-2)

Canada vs Kazakistan 11-3 (5-0; 1-1; 1-1; 4-1)

SEMIFINALI oggi 18 giugno

Russia vs USA ore 18:30

Ungheria vs Canada ore 20:15