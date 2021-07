EHF Champions League 2021-22: sorteggiati i due gironi

La European Handball Federation ha ufficializzato date, format, gironi e calendari della prossima stagione della EHF Champions League: la 62esima edizione della massima competizione europea di pallamano maschile (la 29ª con questa denominazione), vedrà il 15 settembre al via sedici squadre suddivise in due gironi all’italiana da otto. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno direttamente ai quarti di finale. Le formazioni posizionate dal terzo al sesto posto nei due gironi s’incroceranno nel doppio confronto previsto dal Preliminary Round. Le quattro vincenti andranno conseguentemente a completare il quadro dei quarti di finale (andata e ritorno). Il torneo si concluderà con la Final Four (semifinali e finali in gara unica) in programma alla “Lanxess Arena” di Colonia in Germania il 18/19 giugno 2022.

Girone A

Il sorteggio effettuato nella sede della EHF a Vienna ha inserito nel girone A i danesi dell’Aalborg Handbold (finalisti nell’ultimo torneo), i tedeschi del THW Kiel (campioni d’Europa per la quarta volta nel 2020), i macedoni dell’HC RK Vardar 1961 (trionfatori nelle edizioni del 2017 e nel 2019), i francesi del Montpellier Handball (vincitori nel 2018), i croati dell’HC PPD Zagabria (primi nel 1992 e nel 1993), gli ungheresi del MOL-Pick Szeged, i bielorussi dell’HC Meshkov Brest ed i norvegesi dell’Elverum Handball.

Girone B

Nel girone B che si prospetta quanto ma interessante e combattuto si affronteranno gli spagnoli del Barcellona (laureatisi il 13 giugno scorso campioni d’Europa per la decima volta nella propria storia), i polacchi del Lomza Vive Kielce (trionfatori nel 2016), i tedeschi dell’SG Flensburg-Handewitt (vincitori nel 2014), i rumeni della CS Dinamo Bucarest (primi nel 1965), i magiari del Telekom Veszprém (quattro volte finalisti), i francesi del Paris Saint-Germain (vice-campioni nel 2017), gli ucraini dell’HC Motor Zaporizhzhia ed i lusitani dell’FC Porto.

Il programma della prima giornata

Ecco il programma completo della prima giornata della EHF Champions League 2021-22. Il girone A vedrà la disputa di HC Meshkov Brest vs THW Kiel, Montpellier Handball vs MOL-Pick Szeged, HC PPD Zagrabria vs Aalborg Handbold ed Elverum Handball vs RK Vardar 1961. Nel girone B si giocheranno SG Flensburg-Handewitt vs Barcellona, Telekom Veszprém vs Paris Saint-Germain, CS Dinamo Bucarest vs Lomza Vive Kielce e HC Motor Zaporizhzhia vs FC Porto.