John Cena, ci sarà un possibile addio al SummerSlam 2021

Il Wrestler e 16 volte campione del mondo John Cena, per la felicità e l’entusiasmo del pubblico, è tornato in WWE in occasione dell’evento Money in the Bank 2021. L’evento si è svolto il 18 luglio 2021 alla Dickies Arena di Fort Worth ed è stata la dodicesima edizione dell’omonimo evento in pay-per-view prodotto annualmente dalla WWE.

Il ritorno di John Cena ha fatto illudere tutti gli appassionati del wrestling di una sua permanenza nel WWE fino a SummerSlam 2021, main event che si terrà sabato 21 agosto all’Allegiant Stadium nel sobborgo di Las Vegas Paradise, in Nevada. Un impegno cinematografico, però, potrebbe annullare il suo impegno sportivo e farlo sparire nuovamente dai radar di WWE.

Dallo sport al cinema

John Cena comprometterà la sua presenza al SummerSlam 2021 per un impegno filmico. La sua carriera, infatti, merita secondo registi e produttori un approfondimento e adattamento cinematografico. La pellicola dovrebbe intitolarsi “Argylle” e verrà girato in Europa a partire ad agosto, quindi stesso periodo di SummerSlam. Proprio a causa di ciò la WWE non ha ancora diramato la notizia ufficiale della presenza di John allo show più importante dell’anno e proprio questo lascia presagire al pubblico una sua assenza. In merito alla vicenda si è espresso il giornalista Dave Meltzer, dichiarando che forse sarà possibile per John Cena conciliare entrambi gli impegni anche se ciò lo porterà ad un grande stress fisico. Nelle prossime settimane giungeranno conferme o smentite in merito alla vicenda.

Chi è John Cena

John Cena è un wrestler, attore e rapper statunitense, sotto contratto con la WWE. Annoverato tra uno dei wrestler più forte a livello mondiale degli ultimi dieci anni. Lui si trova al quarto posto nell’albo dei campioni WWE per numero di giorni complessivi e detiene il record per maggior numero di eventi in pay-per-view della WWE vinti in un anno.