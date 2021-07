NHL finale, gara 2 – Vasilevskiy para quasi tutto: Montréal cede nuovamente a Tampa Bay

I Tampa Bay Lightning fanno rispettare il fattore campo anche nella seconda sfida della finale dei playoffs della Stanley Cup 2021: i campioni in carica della NHL s’impongono all’Amalie Arena sui Montréal Canadiens per 3-1 al termine di un confronto caratterizzato da una prestazione pressoché perfetta di Andrei Vasilevskiy tra i pali (42 parate) e da una spettacolare realizzazione di Blake Coleman. La serie per il titolo si sposta ora in Canada. Domani al Bell Centre, dove è in programma gara 3, i Montréal Canadiens proveranno ad avviare un tentativo di rimonta da uno 0-2 riuscito nella storia delle finali NHL soltanto a cinque squadre su cinquantuno.

Il risultato si sblocca al 26:40: i Tampa Bay Lightning si portano in vantaggio con un disco scagliato appena dentro la linea blu da Anthony Cirelli. I Montréal Canadiens pervengono al pareggio al 30:36 in situazione di power play con Nick Suzuki complici un paio di deviazioni lungo la traiettoria del tiro. I padroni di casa tornano avanti nel punteggio a meno di due secondi dal termine della frazione intermedia con un’incredibile giocata di Blake Coleman: il 29enne attaccante centrale originario del Texas anticipa il suono della sirena e l’intervento difensivo di Phillip Danault esibendosi in una deviazione in tuffo sul bel servizio di Barclay Goodrow. Le speranze dei Canadiens di rimandare quantomeno il verdetto all’overtime si spengono a 4′ e 18” dalla fine quando Ondrej Palat realizza la rete del definitivo 3-1 approfittando con prontezza di un errore commesso dietro la gabbia da Joel Edmundson.

NHL, finale: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

Tampa Bay, gara 1: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 5-1

Tampa Bay, gara 2: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 3-1

02 luglio a Montréal, gara 3: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

05 luglio a Montréal, gara 4: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

07 luglio a Tampa Bay, eventuale gara 5: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

09 luglio a a Montréal, eventtuale gara 6: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning

11 luglio a Tampa Bay, eventuale gara 7: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens