NHL: trionfano ancora i Tampa Bay Lightning

I Tampa Bay Lightning si confermano campioni NHL: la franchigia della Florida guidata da Jon Cooper s’impone per 4-1 sui Montréal Canadiens nella serie di finale dei playoffs della Stanley Cup. A sancire il terzo titolo nella storia dei Bolts è la vittoria per 1-0 riportata in gara 5 sul ghiaccio amico dell’Amalie Arena davanti a 18.110 spettatori. Decisiva si rivela nel periodo centrale (33:20) una rete di Ross Colton su assist di David Savard ma sull’esito della sfida pesano non poco anche le ventidue parate compiute da Andrei Vasilevskiy riuscito per la quinta volta in questi playoff a mantenere inviolata la propria gabbia.

Prestazioni di alto livello che sono valse al 26enne estremo difensore russo dei Tampa Bay Lightning l’assegnazione del Conn Smythe Trophy come MVP della postseason. Tra i principali artefici dell’impresa non si può fare a meno di citare l’ala destra Nikita Kucherov, miglior marcatore dei playoff (32 punti frutto di 8 reti e 24 assist) per la seconda stagione consecutiva (l’ultimo a riuscirci era stato Mario Lemieux con i Pittsburg Penguins nei primi anni novanta) e l’attaccante centrale Brayden Point a segno in 14 occasioni nella postseason. Non riesce ai Montréal Canadiens, la franchigia più vincente nella storia della NHL con 24 titoli, di rinverdire il trionfo ottenuto nel 1993 ma la mancata conquista della Stanley Cup non può certo inficiare il giudizio ampiamente positivo sulla stagione degli Habs riusciti dopo 28 anni a tornare in finale.

NHL, finale: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens

Tampa Bay, gara 1: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 5-1

Tampa Bay, gara 2: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 3-1

Montréal, gara 3: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning 3-6

Montréal, gara 4: Montréal Canadiens vs Tampa Bay Lightning 3-2 (overtime)

Tampa Bay, gara 5: Tampa Bay Lightning vs Montréal Canadiens 1-0

Serie: 4-1. I Tampa Bay Lightning sono campioni NHL.

NHL, vittorie per franchigia

24 titoli: Montréal Canadiens.

13 titoli: Toronto Maple Leafs.

11 titoli: Detroit Red Wings.

6 titoli: Boston Bruins e Chicago Blackhawks.

5 titoli: Edmonton Oilers e Pittsburg Penguins.

4 titoli: New York Islanders e New York Rangers.

3 titoli: New Jersey Devils e Tampa Bay Lightning.

2 titoli: Colorado Avalanche, Los Angeles Kings e Philadelphia Flyers.

1 titolo: Anaheim Ducks, Calgary Flames, Carolina Hurricanes, Dallas Stars, St. Louis Blues e Washington Capitals.

Non sono incluse le franchigie scomparse.